Jaime Yoshiyama sobre aportantes falsos: "He cometido un error administrativo" [VIDEO]

El exsecretario de Fuerza 2011, Jaime Yoshiyama, se encuentra en Estados Unidos, no obstante, el juez Richard Concepción Cahuancho ordenó prisión preventiva por 36 meses contra él, así como la disposición de su captura nacional e internacional. Todo esto en el marco de las investigaciones de la Fiscalía por presunto lavado de activos en la campaña 2011 de Keiko Fujimori.

Yoshiyama rompió su silencio desde Miami en una entrevista telefónica con el programa Cuarto Poder, en la cual incurrió en una serie de contradicciones.

En primer lugar, Yoshiyama indicó que no se ha fugado del país y negó pertenecer a una organización criminal.

"Todo lo que dice el señor Barata es totalmente falso, Yo no he recibido ni un solo cobre de Odebrecht y del señor Barata, y creo que el doctor Abanto (su abogado) ha demostrado en todo momento que las fechas no cuadran", afirmó. Además, indicó que Odebrecht tiene 4 500 millones "hundidos" en el Perú y que está tratando de sacarlos a través de las mentiras que le dice a la Fiscalía.

Sin embargo, al momento de explicar una serie de aportes a la campaña, Yoshiyama incurrió en contradicciones y admitió haber incurrido en una falta administrativa, mas no en una penal.

Según Yoshiyama, fue el empresario millonario Juan Rassmuss Echecopar, quien murió hace dos años, el que donó 800 mil dólares al partido fujimorista para "mantener la economía". Asimismo, señaló que Rassmuss le pidió que el aporte se mantenga en secreto, incluso hasta para Keiko Fujimori. "Voy a demostrar que esto es cierto", sentenció.

En ese sentido, al ser consultado sobre la supuesta violación de la ley de partidos (por aceptar la donación más el pedido a su sobrino de buscar aportantes fantasma), Yoshiyama indicó que la simulación está prevista en la ley y que las donaciones en el Perú de fuentes lícitas están permitidas.

"No se trata de un asunto penal, te puedo decir que lo que yo he hecho es un error de caracter administrativo, por eso es que estoy tranquilo con mi conciencia, lo que no puedo aceptar es que se diga que hemos recibido plata ilícita", aseguró.

Sobre su relación con Barata

Por otro lado, Yoshiyama negó haber tenido una "relación fluida" con Jorge Barata y expresó que una conversación de 3 minutos no prueba la supuesta relación. "No recuerdo de qué hablábamos con barata", finalizó.