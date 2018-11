Alan García: Cardenal Pedro Barreto señala que en el Perú “no hay intocables”

Pronunciamiento. El caso de Alan García también ha sido consultado con representantes de la iglesia en el Perú. Para el cardenal Pedro Barreto, la situación del líder aprista es una muestra de que "en el Perú no ha intocables". En ese sentido, señaló que "la justicia está procediendo de acuerdo a sus parámetros".

"No hay intocables, así como hay un grupo de cuellos blancos ahora no hay grupo de intocables. La justicia está procediendo de acuerdo a los parámetros que la justicia indica y estamos dando una lección al mundo de que aquí no hay intocables, que el pequeño y grande van a tener una justicia equitativa", dijo Pedro Barreto en declaraciones a la prensa.

El cardenal Pedro Barreto no fue ajeno a la crisis política que afronta el país, provocada principalmente por la corrupción. Al mismo tiempo dejó un mensaje reflexivo:

"Sentimos mucha indignación, pena por las consecuencias pero debemos de tener esperanza porque de aquí sacamos una gran lección: que hay que vivir con valores irrenunciables como la honestidad, el servicio a los demás y que la política sea buscar el bien común de todos", señaló.

Sobre la denuncia de Alan García de que es un perseguido político y que por eso solicitó asilo político en la embajada de Uruguay, Pedro Barreto dijo: "No puedo decir si es verdad o es mentira lo que si se ve es que hay un proceso de justicia que esta dando cierta tranquilidad y esperanza para el país, yo debo reconocer que el Poder Judicial y el Ministerio Público a través de está generación de jóvenes están dando una gran lección".