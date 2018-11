Aeromoza brasileña denunció ante la PNP que Mamani le tocó el trasero

El 14 de noviembre a las 9 y 55 de la noche una ciudadana extranjera -tripulante de cabina de la aerolínea LATAM- se presentó ante el oficial de permanencia de la comisaría, capitán Reynaldo Solórzano Ccarhuas, para acusar a Moisés Mamani de haberle tocado el trasero con ambas manos y de arriba hacia abajo.



De acuerdo con el parte respectivo, la víctima relató que “el día de la fecha (14 de noviembre) a horas 13 y 8 aproximadamente fue víctima de actos contra el pudor por parte de Moisés Mamani Colquehuanca, de 48 años, congresista de la República”.



A continuación dejó constancia de cómo ocurrió el incidente de acoso sexual: “(Sucedió) en circunstancias que se encontraba en el interior de la aeronave LATAM, vuelo 2096, en el aeropuerto de Puno, que tenía (como) destino Lima, siendo el caso que al estar parada a la altura del asiento N° 1J, le indicó al denunciado (Moisés Mamani) que tenía que guardar su equipaje en el compartimiento superior, el señor se dirigió al compartimiento del asiento 4J y al volver a pasar para sentarse en el asiento 1C le tocó los glúteos desde la cintura hacia abajo en forma grotesca, por lo que le gritó: ‘¡Señor, qué le pasa!?’, pidiéndole el denunciado disculpas, aduciendo que estaba mareado, refiere la agraviada, mismo que fue desembarcado del vuelo y que a la fecha se desconoce su ubicación”.



Una vez registrada la denuncia contra Mamani, la policía informó al fiscal titular de la octava Fiscalía Penal Corporativa para que proceda a la investigación y denuncia del caso.



La ciudadana brasileña de 41 años labora en LATAM y cuenta con carné de extranjería.



Cuando en las redes sociales circuló un video de un aficionado en el que se observa a empleados del aeropuerto de Puno pidiéndole que se retire y tome otro vuelo, Moisés Mamani dio su propia versión de los hechos, totalmente diferente a lo que denunció la mujer.



"A mí no me bajaron por tocamientos indebidos sino por mi estado de salud, he sido el último pasajero en subir al avión, no hubo tocamientos ni nada por el estilo. (…) Nunca le he faltado el respeto a nadie”, expresó al tiempo que negó haber bebido alcohol por su condición de diabético.



Sin embargo, el testimonio de la agraviada contradice completamente lo dicho por Mamani, cuestionado por su papel en la renuncia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. El congresista había dicho que había grabado una conversación comprometedora con el ex mandatario, para luego manifestar que no había ni audio ni video.