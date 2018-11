Ordenan prisión preventiva para asesores de Keiko Fujimori

Por obstruir las investigaciones del fiscal José Domingo Pérez, dos miembros más de la cúpula de la presunta organización criminal que dirigiría Keiko Fujimori deberán pasar los próximos 36 meses en prisión.

El juez Richard Concepción Carhuancho acogió el pedido de la Fiscalía para imponer prisión preventiva en contra de Pier Figari y Ana Herz de Vega. En las próximas horas serán trasladados a diferentes centros penitenciarios.

Ambos son sindicados como parte de la cúpula de la presunta organización criminal que buscó falsos aportantes para ocultar los aportes de la constructora brasileña Odebrecht a la campaña de Fuerza Popular.

Para el magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria existe sospecha grave sobre la participación de Pier Figari y Ana Herz en el delito de lavado de activos agravado.

El juez consideró que la medida de prisión preventiva es necesaria en ambos casos, debido a la alta probabilidad de obstaculización de la acción de la justicia. Podrían influir negativamente en los testigos, explicó el magistrado en su resolución.

Sostuvo que otra medida, como la comparecencia con restricciones o el arresto domiciliario, no cumpliría la misma finalidad, debido a que los acusados podrían replicar conductas que afectarían el proceso.

El juez Concepción Carhuancho se refirió a los chats de 'La Botika' como muestra de la interferencia a las pesquisas.

"Hemos encontrado varios actos de obstaculización de la actividad probatoria", sostuvo el juez, quien agregó que aunque los imputados cuenten con arraigo laboral y domiciliario, podrían fugar del país.

"Estas conversaciones van a tener relevancia sobre el hecho materia de imputación. Tenemos a una presunta organización criminal", expresó Concepción Carhuancho.

MIEMBROS DE LA CÚPULA

En su resolución, acogió los fundamentos que había expuesto el fiscal José Domingo Pérez en audiencia.

El juez motivó su decisión después de indicar que la defensa de Figari y Herz no había presentado elementos de descargo y solo se limitó a contradecir la tesis del Ministerio Público.

"Este despacho considera que existe sospecha grave de la existencia de una presunta organización criminal al interior de Fuerza Popular, con el objetivo de capturar el poder político e instalarse en él", explicó.

El juez fue claro en señalar que Figari y Herz serían parte de la cúpula de la organización criminal, como postula la Fiscalía. Por eso tenían capacidad de decisión al interior de Fuerza Popular. Además, indica Concepción Carhuancho, ambos investigados tenían una relación cercana de amistad con Keiko Fujimori, conclusión que se desprende del testimonio de la misma lideresa ante el fiscal.

Quienes toman decisiones son los miembros de la cúpula. Una vez que se llegó a acuerdos, estos son transmitidos al comité político, indica el juez.

"Los congresistas siguen directivas de una cúpula, por cuanto habla Pier Figari (en los chats de 'La Botika'), quien es miembro de la cúpula de la presunta organización criminal. Tenía por objeto que la bancada cumpla órdenes para servir a sus intereses. Cuando se habla de aplausos, esto compagina con un manejo vertical de la bancada, instrumentalización de los congresistas. Esto se aprecia con el blindaje a Pedro Gonzalo Chávarry", manifestó el magistrado.

Otro elemento que le atribuye a la cúpula de la presunta organización criminal es la orden de la captación de aportantes falsos, así como presionarlos para que mantengan la versión hasta el final.

Según señaló el juez, se puede corroborar con el testimonio del testigo protegido 2017-55-3, además de las declaraciones del abogado Luis Mejía Lecca, expersonero legal alterno de Fuerza Popular.

Al final de la audiencia donde se evaluó su pedido de prisión preventiva, Mejía confesó que viajó a Tarapoto y Cajamarca a pedido de Jorge Yoshiyama y el congresista Rolando Reátegui.

"Yo era abogado del partido. Respecto del otro grupo, el de Nueva Cajamarca y otro, tienen relación con el señor Rolando Reátegui. Quien me dijo que llevara información fue el congresista. Cumplí mi rol, ninguno puede decir que ha habido dinero de por medio", dijo para intentar defenderse ante el juez Concepción Carhuancho.

En su fundamentación, el magistrado explica que los testimonios de los testigos protegidos no tienen que ser sometidos a contrainterrogatorios, como plantea la defensa.

"Existe normativa que dispone que la declaración de testigos protegidos es un acto unilateral para evitar identificación e intimidación", explicó.

EN EL NÚCLEO DURO

En su pedido de prisión preventiva para Figari y Herz, el fiscal José Pérez sostiene que ambos integran el núcleo duro de la organización criminal que habría operado en el interior del partido Fuerza 2011, actualmente Fuerza Popular.

Este núcleo duro está conformado por Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Figari y Herz, según el documento del fiscal. Los dos primeros ya cumplían prisión preventiva por decisión del juez Richard Concepción Carhuancho: Keiko desde el 31 de octubre, Silva desde el último sábado.

Figari y Herz son considerados por el fiscal Pérez como "asesores de confianza y visibles en las decisiones" de la organización. En el 2011, Figari era asesor legal y personero del partido y Herz fungía de asistenta y consejera de Keiko.

"Pier Paolo Figari Mendoza y Ana Rosa Herz Garfias de Vega, quienes si bien contaban con una designación formal en el estatuto del partido, eran los encargados de asesorar, orientar y ejecutar las decisiones adoptadas por la lideresa de la organización, lo que implicaba que contaban con un poder de mando sobre los demás integrantes del partido", dice el documento.

A partir de diversos indicios y testimonios, el fiscal Pérez sostiene que Figari y Herz son quienes, junto a Keiko Fujimori, dan órdenes a los demás integrantes de Fuerza Popular y de su estructura delictiva.

Como tales, habrían participado en la operación para lavar dinero ilícito entregado por Odebrecht a la organización criminal liderada por Keiko, según el fiscal Pérez.

"Como miembro de la organización criminal habría realizado actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de dinero, consistente a la suma de US$ 1.200.000 dólares provenientes de fondos ilícitos productos de actos de corrupción de la empresa Odebrecht", dice sobre Figari.

Esta operación implicaría un compromiso de retribuir a la empresa brasileña beneficios en un futuro gobierno de Keiko Fujimori, como habría ocurrido con otras gestiones.

"(...) se habría constituido una organización criminal en el interior del partido que tenía entre sus fines obtener el poder político del Ejecutivo, recibiendo para ello aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción que durante su 'actividad empresarial' ejerció la empresa brasileña Odebrecht en el Perú y diversas localidades del mundo", sostiene.

Agrega que esto se dio "para que luego estando en el poder se retribuyera esos aportes ilícitos mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas".

PEDIDO Y LAVADO

Para el fiscal Pérez, Keiko habría hecho que sus directivos del partido, Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, entonces secretario general y secretario de economía del partido, pidan dinero a la empresa brasileña. Figari y Herz la habrían asesorado en esto.

Como se sabe, Jorge Barata, entonces superintendente de Odebrecht en el Perú, ha declarado que esta compañía entregó a Yoshiyama y Bedoya más de un millón de dólares de la llamada "Caja 2", secreta por su uso corrupto, para la campaña de Keiko en el 2011.

"(Keiko), con el asesoramiento de Pier Figari Mendoza, Ana Herz Garfias de Vega y Vicente Ignacio Silva Checa, dispuso que los representantes del partido Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Mario Bedoya Camere soliciten activos ilícitos a la empresa Odebrecht y que recibieron conjuntamente la suma de 1.000.000,00 dólares", aduce.

Luego, Figari y Herz habrían estado muy involucrados en la operación para lavar ese dinero a través del registro de falsos aportantes para las declaraciones que presentaron ante la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales).

Un elemento clave es la declaración del testigo protegido número 3, que narra que Pier Figari y Ana Herz habrían indicado al congresista fujimorista Rolando Reátegui, en presencia de Keiko Fujimori, que debía buscar aportantes falsos para justificar ciertas donaciones.

Según este testimonio, en enero o marzo del 2011 "Ana Herz de Vega llamó al congresista" para que este vaya al local que empleaba el partido

"Se encontraban presentes Keiko Fujimori, Ana Herz, Pier Figari y Adriana Tarazona (...). Pier Figari y Ana Herz le indican al congresista Reátegui que hay fondos donados por empresarios que no querían aparecer (...) porque no querían tener problemas posteriores en caso Fuerza 2011 ganara las elecciones y no pudieran contratar con un eventual gobierno", cuenta el testigo.

"Pier Figari le indica al congresista (...) que le van a dar dinero para que puedan cubrir las donaciones para que aparezcan registradas a nombre de terceras personas (...). Durante la conversación, Keiko ratificaba lo dicho por Pier Figari y Ana Herz indicando (...) que es una orden que debía cumplir", sigue el relato.

De este modo, Reátegui habría cumplido el mandato de conseguir en su región, San Martín, personas que presten sus nombres para registrarlos como donantes de la campaña electoral de Keiko del 2011.

Según el testigo protegido, Figari y Herz también ordenaron buscar a esos aportantes falsos cuando se empezaron a detectar indicios de lavado de activos, para evitar que se descubra la operación ilegal.

A cargo de esto habría estado Luis Mejía Lecca, otro de los investigados, a quien el testigo califica como " el operador directo de Ana Herz, Pier Figari y Keiko Fujimori".

"(...) cuando salieron a la luz las investigaciones por los aportes de campaña de San Martín (...) mandan a Luis Mejía para que hable con los aportantes (...). Incluso Mejía Lecca junto con una chica van solos a Nueva Cajamarca. Sé que Luis Mejía Lecca coordina directamente con Keiko Fujimori, Ana Herz y Pier Figari", afirmó el testigo a los fiscales.

De acuerdo con esta versión, otros parlamentarios 'naranjas' del 2011 habrían seguido maniobras similares, consiguiendo nombres de personas para registrarlas como aportantes pese a que no entregaron ninguna donación.

"(...) Reátegui tomó conocimiento de parte de los congresistas Cecilia Chacón, Ricardo Pando, Carlos Raffo, Héctor Becerril, Rufilio Neyra, Federico Pariona, Pedro Spadaro y Martha Moyano que también Keiko Fuijimori, Ana Herz y Pier Figari les habían indicado que (...) necesitaban que otras personas presten su nombre (...) como aportes (...) le indicaron al congresista Reátegui que sí habían apoyado", alegó.❧

EN CIFRAS

1,2 mllns.

de dólares habría lavado la organización criminal que tenía como núcleo duro a Keiko Fujimori, Pier Figari y Ana Herz.

14

meses viene investigando el fiscal José Domingo Pérez este caso de presunto lavado de activos de Fuerza Popular, antes Fuerza 2011, asociado a aportes de Odebrecht.

Rechazan pedidos de Yoshiyama y Bedoya