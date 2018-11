¿Es posible anular las elecciones para elegir al gobernador de Arequipa?

Arequipa. ¿Es posible que una elección regional sea anulada? La respuesta es sí. Las leyes electorales lo contemplan y, para que eso suceda, uno de los escenarios es que los votos nulos y en blanco superen el 66.67% (dos tercios) de los votos emitidos.

De cara a la segunda vuelta electoral del 9 de diciembre, donde se definirá a los próximos gobernadores regionales de Arequipa, Cusco y Tacna, hay un sector de la población que se inclina por esta opción al no simpatizar con los postulantes que quedaron.

El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Arequipa, Francisco Rosado Rosas, señala además que el requisito fundamental para que una elección sea considerada válida es que asistan el 50% más uno de los electores hábiles. Se invalida si esa cifra es menor.

En la historia de los procesos electorales del Perú, no existe antecedente de anulación de elecciones, aunque sí hay casos de nulidad de comicios municipales. Rosado relató que, hace años, en la región Áncash, específicamente en el distrito de Huacachi, se anuló una elección complementaria que había sido convocada por problemas en el primer proceso. Sin embargo, este nuevo proceso también fue anulado al no tener la asistencia de la población en el porcentaje indicado.

EN PRIMERA VUELTA

En Arequipa, los votos nulos y en blanco le ganaron a los candidatos al Gobierno Regional de Arequipa en la primera vuelta del 7 de octubre.

Mientras que Elmer Cáceres Llica obtuvo el 18.51% de los votos válidos y Javier Ísmodes Talavera el 13.16%, los nulos y en blanco alcanzaron el 22.2%. Solo en Puno y Moquegua, los postulantes Walter Aduviri y Zenón Cuevas superaron la valla del 30% requerida y ganaron en primera vuelta.

En Arequipa, un grupo de excandidatos a la Región, liderados por el consejero regional James Posso Sánchez, no han descartado apoyar el voto en blanco y nulo al no encontrar propuestas viables en los candidatos Elmer Cáceres y Javier Ísmodes. La excandidata al municipio provincial por el Partido Popular Cristiano (PPC), Karla Dueñas, considera que el descontento de la gente con la política tiene que ver también con que las organizaciones políticas no están dando la talla.

MAYORÍA SIMPLE

Que los votos nulos y en blanco lleguen al 66.67% de los válidos es complicado, señalan los analistas políticos.

Entre tanto, el jefe de la ODPE Arequipa, Francisco Rosado, explica que, para definir a la fórmula ganadora en segunda vuelta, se toma en cuenta la mayoría simple. Es decir que uno puede hacerse de la gobernación regional con un porcentaje mínimo y sin un margen amplio de votos respecto a su contendor.

Pero si el escenario del triunfo de los votos en blanco y nulos ocurre, el Jurado Nacional de Elecciones tendría que convocar a nuevas elecciones complementarias. En estas podrían participar los mismos candidatos que compitieron en los comicios anteriores, siempre y cuando su organización mantenga la inscripción. También estarían aptos los nuevos movimientos que lograron inscribirse.

Hay que señalar que un voto en blanco se considera como tal cuando el elector deja vacía la cartilla, sin ninguna marca. Mientras que un voto nulo se da cuando se marca fuera del recuadro o con un símbolo diferente a un aspa o una cruz.

El funcionario Francisco Rosado aclaró que los votos nulos y en blanco se contabilizan como tales en el escrutinio que hace la ONPE y no suman a ninguno de los candidatos en competencia, como piensa un sector de la población.