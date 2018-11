Foronda: “si hablamos de corrupción por qué no se incluyó a Alan y Keiko”

La Congresista de la República, Marielena Foronda Farro, cuestionó que el pleno del Parlamento haya aprobado el informe final de la Comisión Lava Jato excluyendo a Alan García y Keiko Fujimori.

Indignada dijo que la comisión presidida por Rosa María Bartra haya servido para blindar a los líderes del Apra y el fujimorismo, pese a que, según mencionó, existen elementos de su participación que han sido probados por la Fiscalía y vienen siendo investigados por el Poder Judicial.

“Se habla de un contexto político y también se involucra a Nadine Heredia (ex primera dama), pero no se involucra a Keiko, por qué a unos sí y a otros no. Se habla del depósito de la cuenta de Andorra a Alan García y si existe por qué no lo incluyeron. Este es un blindaje de esta comisión presidida por la señora Rosa Bartra con la finalidad de no llegar a fondo las cosas y eso hay que denunciarlo”, declaró.

Foronda aclaró que nadie se opone a que la Comisión Lava Jato realice su trabajo, pero no “blindando” a sus líderes políticos porque eso es un trabajo incompleto si se quiere llegar al fondo del asunto, a desterrar la corrupción y denunciar a los que recibieron millones de soles de Odebrecht.

“Lo que necesitamos es que las cosas se lleguen a fondo y si vamos hablar de corrupción que se involucre a Alan y Keiko. Nosotros no somos jueces ni fiscales, es una comisión investigadora que debería involucrar a todos los que tengan indicios de haber cometido actos de corrupción”, agregó.

La parlamentaria del Frente Amplio dijo también que la bancada de Peruanos Por el Kambio está sufriendo la renuncia de varios de sus integrantes porque Mercedes Araoz lideró un grupo que votó para que no se incluyeran en el informe a Alan García ni a Keiko Fujimori.