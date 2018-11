Tantas veces CÁCERES LLICA

"Quiero tener una docenita de hijos, porque hay que reproducirnos, somos poquísimos, los chinos son mil quinientos millones, aquí (en Perú) somos apenas veintitrés millones (32 millones en verdad), hay que reproducirnos", dijo Elmer Cáceres Llica en un discurso que dio el fin de semana en la zona de San Camilo en el distrito de la Joya.

La frase le ha costado un sin fin de críticas en las redes sociales y también en varios medios de comunicación. Aunque tampoco faltaron quienes lo apoyaban.

En sus redes oficiales Cáceres Llica respondió a las críticas, asegurando que lo que dijo en ese discurso no fue más que una broma, un chascarrillo que culminó con las risas de los asistentes. Además acusó a los medios de estar parcializados en su contra y de sacar de contexto sus declaraciones. Incluso los acusó de "comprados por las transnacionales y los grupos de poder".

Para la presidenta del Comité por la Salud Sexual y Reproductiva de la Mujer, Mercedes Neves, es irresponsable que un candidato diga que se debe tener 12 hijos. "Las Naciones Unidas incluso recomiendan que las mujeres no tengan más de dos hijos para resguardar su propia salud”, indicó.

Mala fama

Sin embargo, esta no es la primera vez que el candidato al gobierno regional por el movimiento Unidos por el Gran Cambio sale con alguna frase o acción desatinada, o incluso con anuncios que no cumple.

Por ejemplo, en enero de 2015 fue captado libando licor en el Centro Histórico de la ciudad. Esa vez gritó a los serenos que lo invitaban a retirarse e insultó al exalcalde Alfredo Zegarra. El video aún se difunde.

Cáceres también ha sido denunciado por violación. Durante el proceso electoral de 2014 fue acusado de ultrajar a una estudiante universitaria. El candidato ha negado la denuncia, dijo que la misma fue retirada y que es inocente.

Asimismo, en el actual proceso electoral, durante el primer debate de candidatos organizado por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa, propuso expulsar a los ciudadanos venezolanos "porque quitan trabajo a los jóvenes arequipeños".

Lo más grave es que parece un candidato improvisado, sin una propuesta clara y sin técnicos que lo respalden. Ante esto, Cáceres Llica aseveró que presentaría a su equipo de trabajo, algo que no ha cumplido hasta ahora.

Finalmente, durante el Congreso Anual sobre la Región Arequipa (CARA), Cáceres Llica le negó el saludo a su rival Javier Ísmodes. Incluso a la salida del CARA, Cáceres amenazó con asestarle "un huaracazo" a Ísmodes si seguía insultando a su familia.

Para el analista político Gonzalo Banda, Cáceres necesita un asesor que le diga que no hable ciertas cosas para no perder más votos. “Es una propuesta que está muy lejos de nuestra realidad. No tenemos problemas demográficos como en Europa. Hay que tomarlo de quien viene. No aporta nada al debate”, indicó. ❧