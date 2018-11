Arequipa: Cáceres Llica pide a los peruanos que se reproduzcan [VIDEO]

Arequipa. Elmer Cáceres Llica visitó este fin de semana el centro poblado San Camilo, ubicado en el distrito de La Joya. En medio de su discurso hizo una inusual recomendación a la población que ha causado la sorpresa de muchos. El mensaje: tenemos que reproducirnos (tener más hijos).

“Hay que reproducirnos, los peruanos somos poquísimos, los chinos son mil quinientos millones y nosotros apenas 23 millones”, exclamó el candidato del movimiento Arequipa Unidos por el Gran Cambio.

El tema salió en alusión a su caso personal, debido a que señala ser una persona mayor y que a su edad (42), debería tener más hijos.

“Me he dedicado mucho a la política, recién a los 42 años tuve a mi hija. Se me pasó el tren y he tenido que tomar un avión, me quiero igualar, solo quiero una docenita”, mencionó en medio de risas del público asistente.

En su discurso también habló del proyecto Majes Siguas II, donde es conocida su propuesta de reducir los terrenos que se pondrán a la venta, de 200 a 5 hectáreas para que los pobladores de bajos recursos puedan acceder a comprarlos y no sea solo algo posible para los grandes empresarios.

También habló de la minera Cerro Verde, a la que dice, de llegar a un gobierno, cobrará una deuda millonaria. A base de ese dinero asegura podría hacer realidad todas sus propuestas en cuanto a educación, salud, trabajo, etc.

Cáceres Llica y Javier Ísmodes se encuentran recorriendo varios puntos de la región Arequipa, esperando conseguir el voto de los inseguros. Existe una mayoría que no ha definido su voto y también los que dicen que optarán por el voto en blanco.