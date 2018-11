Venezolanos gestionan PTP para trabajar en Cusco

Elvis Arturo Nadales llegó hace tres días a Cusco en busca de un mejor futuro. Huyó de la crisis que golpea a su país de origen, Venezuela. Acompañado de otros cuatro paisanos suyos, acudió el martes a la Oficina de Migraciones de la Ciudad Imperial para obtener el Permiso Temporal de Permanencia (PTP). Con ese documento, podrá conseguir trabajo y desenvolverse con normalidad en el Perú, hasta el 31 de diciembre de 2019. Elvis es administrador de profesión, espera conseguir un empleo similar en la ciudad.

A la Oficina de Migraciones de Cusco también llegó su compatriota Edgar Pacheco para tramitar su PTP. Ingresó al Perú hace dos meses y se instaló en Abancay, capital de la región Apurímac, ahí trabajó en una discoteca. En Venezuela era chofer. "Quisiera trabajar en una empresa una vez que consiga el permiso", dice Edgar, mientras espera que le digan cuándo debe volver para recoger su carné.

Así como él, decenas de venezolanos efectúan el mismo trámite. Quieren tener sus documentos en regla para buscar trabajo, ganar dinero y enviarlo a los familiares que se quedaron en su país.

ATENCIÓN 24 HORAS

El jefe zonal de Migraciones Cusco, Roger Alfredo Solís Ochoa, informó que hasta ahora recibieron más de 1356 solicitudes de PTP, de las cuales 573 han concluido con la entrega del carné a ciudadanos de nacionalidad venezolana.

Un venezolano puede conseguir el PTP solo hasta el 31 de diciembre próximo. Concluido ese plazo, las autoridades peruanas iniciarán acciones de control, en las que podrían inclusive expulsar a quienes no tengan el carné. Para facilitar la obtención del permiso, desde el lunes, atienden las 24 horas del día. "Cuando concluya el plazo, no habrá excusas para que digan que no tuvieron tiempo para hacerlo", dijo.

Para conseguir el documento, deben pagar en el Banco de la Nación S/ 41.9, programar una cita en la web de migraciones (www.migraciones.gob.pe) y llevar la ficha de canje Interpol (requisito indispensable para obtener el PTP).

El jefe de Migraciones, Roger Alfredo Solís Ochoa, sostuvo que esta gestión se hará sin la ficha de canje de Interpol. No obstante, deben regularizarla antes de recibir el carné. “Son facilidades que se les están dando para regularizar su estadía en el Perú”, concluyó.