Keiko Fujimori: Estos son los presuntos falsos aportantes de Fuerza Popular [FOTO]

Nuevos testigos protegidos han declarado para el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez, quien tiene el caso Odebrecht y Cócteles, que involucra a Keiko Fujimori y allegados al partido Fuerza Popular.

De acuerdo a las declaraciones que obtuvo La República, el Testigo Protegido TP-2016-12-2 contribuyó con información clave sobre cómo el congresista de Fuerza Popular, Miguel Castro, usó a los trabajadores de su empresa GOES para declarar falsas aportaciones para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2016, tal como se hizo en 2011.

Según el documento, al testigo protegido le preguntaron en la Fiscalía de lavado de Activos: "Precise si tiene conocimiento que otras personas de la empresa GOES no realizaron aportes al partido Fuerza Popular para la campaña electoral de 2016".

El testigo protegido brindó nombres de los presuntos aportantes y recalcó que esto eran trabajadores de Miguel Castro y que no contaban con el dinero suficiente para hacer aportes a la campaña de Keiko Fujimori.

"Álvarez Noriega, César martín; Lay Gutiérrez, Ángel Enrique (hermano de la esposa de Miguel Castro); Curi Arias, Javier; Romero Moreno, Pablo Alejandro; Vásquez Bamberger, Abraham Teodorico; Fernández Cabanillas, Magno; Flores Dávila, Henry Washington; Jáuregui Arbieto, María Elena; Aponte Meza, Gherson; Castro Lozano, Juli; y Palomino Orozco, Jorge Luis. Quiero referir que las personas antes nombradas no habrían podido aportar porque eran personas de bajos recursos económicos y el sueldo que se les pagaba no les permitía ahorrar porque entre ellos hacían juntas, actividades sociales, para recaudar dinero. Quiero señalar que estas personas eran trabajadores de la empresa GOES, personal de confianza del señor Miguel castro Grández y de su señora Karem Lay Gutiérrez", dijo el testigo a la Fiscalía.

Estas es la cantidad que habría aportado falsamente los trabajadores del congresista Miguel Castro:

S/ 5 473 - Lay Gutiérrez, Ricardo (hermano de la esposa de Miguel Castro)

S/ 45 903 - Lay Gutiérrez, Ángel Enrique (hermano de la esposa de Miguel Castro)

S/ 10 000 - Menéndez Velásquez, César

S/ 27 358 - López Castro, Richard

S/ 42 285 - Álvarez Noriega, César martín

S/ 20 000 - Curi Arias, Javier

S/ 33463 - Romero Moreno, Pablo Alejandro

S/ 25 000 - Fernández Cabanillas, Magno

S/ 21 085 - Flores Dávila, Henry Washington

S/ 20 166 - Jáuregui Arbieto, María Elena

S/ 29 395 - Aponte Meza, Gherson

S/ 16 135 - Palomino Orozco, Jorge Luis

Cabe anotar que, debido a estas declaraciones, el fiscal José Domingo Pérez amplió la investigación a Fuerza 2011 e incluyó a Fuerza Popular.