Pese a investigación en su contra, Mark Vito insiste que su "delito" es amar a Keiko

En el balcón del local central de Fuerza Popular, Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, se expresó por la prisión preventiva contra la lideresa del partido naranja, repitiendo sus expresiones de que buscan meterlo preso y que su único delito es amar a su pareja.

Sus expresiones fueron realizadas durante la marcha profujimorista realizada este viernes.

“Ahora vienen por mi de una manera sorpresiva, después de 33 meses de una investigación preliminar donde he probado mi inocencia”, indicó Mark Vito. Añadió que intentan “callarme y meterme preso”, criticando la ingadación que realizará el fiscal José Domingo Pérez por los terrenos adquiridos en La Chutana, Chilca, entre 2015 y 2016. “Yo solo les digo que no me van a callar”, recalcó.

El esposo de Keiko Fujimori, según el Ministerio Público, habría comprado dos terrenos en la mencionada zona con dinero cuyo origen sería ilícito. “Para sustentar la investigación en mi contra, prácticamente han presentado mi hoja de vida”, alegó Vito Villanella.

Asimismo, volvió a repetir que el único delito cometido es el de querer a la lideresa naranja. “¿Cuál es mi delito? ¿Amar a mi esposa? Si ese es mi delito, me declaro culpable, porque la amo”, señaló, “y si quieren crucificarme por eso, aquí estoy”.

Cabe recordar que Keiko Fujimori se encuentra cumpliendo 36 meses de prisión preventiva mientras continúa la investigación en su contra por presunto lavado de activos realizados con los aportes de Odebrecht en su campaña presidencial del 2011. Mark Vito, según la nueva indagación, habría cometido el mismo delito con la adquisición de los terrenos.