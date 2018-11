Aráoz a Chávarry: “Nadie me va a asustar con amenazas”

La vicepresidenta de la República y congresista Mercedes Aráoz afirmó que no le tiene miedo al cuestionado fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, quien la denunció constitucionalmente ante una comisión del Congreso que preside el fujimorismo.

Aráoz hizo hincapié en que Chávarry "no podrá amedrentarla" y tampoco podrá condicionar su voto cuando se analicen las denuncias constitucionales pendientes contra él que el fujimorismo se niega a poner en agenda. "A mí nadie va a amedrentar mi voto. Nadie me va a asustar con amenazas. No me asustan los fiscales sicarios", declaró.

Se debe precisar que Pedro Gonzalo Chávarry presentó una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Aráoz, Carlos Bruce, Bienvenido Ramírez, Marita Herrera y el exministro de Agricultura José Arista por la presunta compra de votos para evitar la vacancia de PPK cuando era jefe del Estado.

"El Fiscal de la Nación está usando políticamente la capacidad que tiene", dijo Aráoz.

“LA CHAVETA DEL FISCAL”

El oficialista Guido Lombardi salió en defensa de su colega de bancada. "Esta acusación es prácticamente el arma de un chavetero que la usa contra quienes le resultan incómodos porque, como Mercedes Aráoz, ha expresado su voluntad de que Gonzalo Chávarry sea apartado y sean aceptadas varias denuncias que obran en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales", afirmó.

En tanto, el congresista fujimorista y presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, informó a La República que la denuncia presentada por Chávarry tendrá que esperar su turno para ser analizada por el grupo que preside. ❧