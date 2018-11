Aramayo reconoce que Fuerza Popular nunca tuvo una agenda para el país

La congresista de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo, reconoció que su bancada nunca tuvo una agenda para trabajar por el país y admitió que el fujimorismo ha tenido un comportamiento "reactivo" ante las discrepancias con el Ejecutivo.

"Yo creo que no tener una agenda", dijo la parlamentaria al ser consultada sobre qué hizo mal Fuerza Popular en esta gestión gubernamental. "No saber para dónde vamos, ser absolutamente reactivos. Yo creo que eso estuvo mal, pero creo que está peor cuando uno no sabe resaltar las cosas que hizo bien, identificar y cambiar las que hizo mal", dijo Aramayo en Canal N.

Como se recuerda este fue uno de los principales reclamos de la población y del Ejecutivo, no solo desde el actual gobierno de Martín Vizcarra sino también de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. En muchas ocasiones se acusó a Fuerza Popular de no tener una agenda para trabajar por el Perú y solo abocarse a temas estrictamente políticos.

En ese sentido, Alejandra Aramayo también aprovechó en contar que no forma parte de ningún chat con su bancada, a raíz de la difusión de las conversaciones en 'La Botica' donde se coordinaban ataques hacia el fiscal José Domingo Pérez y donde incluso se faltó el respeto a la prensa y al presidente Martín Vizcarra llamándolo "malnacido".

"Yo no estoy en ningún chat. Es una decisión absolutamente personal, porque ocurre que uno habla o escribe como habla. Entenderá, y a las pruebas me remito, que soy una mujer no solamente vehemente en mis argumentos, porque los creo con convicción y que pueden llevárselas a las interpretaciones más burdas", dijo.

Cabe destacar que en estos chats, fue justamente la congresista Alejandra Aramayo la que hizo referencia a que "solos hemos blindado a Hinostroza" aludiendo a los miembros de su bancada. Esto tras la votación para acusar por organización criminal al ex juez César Hinostroza, lo cual fue rechazado en un principio solo por el fujimorismo.