Ex ministro Thorne reafirma que no presionó al contralor por Chinchero

Ha pasado más de un año desde que se destaparon los audios que involucraban al Gobierno con una presunta irregularidad en la firma de la adenda para la construcción del Aeropuerto de Chinchero. Sin embargo, el ex ministro de Economía, Alfredo Thorne, aún mantiene vigente la postura que él no grabó las conversación con el entonces contralor Edgar Alarcón.

"En el minuto 25 del audio el contralor me pregunta si había algún condicionamiento, yo le respondo que no. El mismo contralor, cuando habla de la adenda, él dice que no va a estar sujeto a ninguna presión. Yo le digo que no estoy presionándolo. Quien haya sido el que grabó, pues obviamente es el que está extorsionando", dijo el exministro en Cuarto Poder.

Este caso vuelva a la agenda política nacional a raíz que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, abrió la investigación por el caso Chinchero al exministro Thorne, en un marco de enfrentamiento político entre el gobierno del presidente Martín Vizcarra contra la cabeza del Ministerio Público. En ese sentido, Alfredo Thorne pidió "una investigación objetiva", reiterando que no se fugó al conocer las pesquisas.

"Estoy dispuesto a colaborar con la justicia. Fue una reunión programada que tenía en New York, así que la programé y me fui. Todos dijeron que me había escapado, y no fue así. Salí el día 30 y regresé el sábado (3 de noviembre)", dijo respecto a su intempestivo viaje a New York.

Asimismo aprovechó en explicar el marco de las conversaciones con el ex contralor Edgar Alarcón, quien acusó presión de los ministros de Pedro Pablo Kuczynski para generar un informe favorable a la adenda por el Aeropuerto de Chinchero.

"La Contraloría había pedido durante mi gestión, 16 ampliaciones presupuestales. Justificaron 8. Es el pliego que más apliaciones pidió, y ese día el contralor pidió la reunión. No quiero especular. La Fiscalía debe investigar quién hizo esa grabación. Nosotros no fuimos", puntualizó.