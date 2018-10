Vizcarra sobre 'La Botica': “Me han tratado de mentiroso y malnacido”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, expresó su malestar por los insultos recibidos en el chat 'La Botica' por parte de algunos parlamentarios de Fuerza Popular quienes lo tildaron de "malnacido", "traidor" y "mentiroso".

"Nos han tratado de una manera dura cuando hemos discrepado, diciendo que estas reformas se vayan, que yo por haber propuesto estas reformas, y recién me entero de los adjetivo, de traidor, mentiroso y malnacido", dijo el mandatario durante conferencia en el extranjero.

En ese sentido, el jefe de Estado expreso su molestia afirmando que siempre ha tratado "con respeto" a toda la clase política en el país, pese a las discrepancias que existen en contra de su gobierno.

"Ustedes pueden ver todas mis intervenciones. ¿Alguna vez me he excedido para opinar respecto a alguien que no opina igual que yo, que discrepa? Siempre hemos tratado con el mismo respeto a todos. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo", dijo en referencia a Fuerza Popular.

Diálogo con Keiko Fujimori

En los últimos días, a raíz de los problemas que se han suscitado en la interna de Fuerza Popular, a la cual se le involucra con una organización criminal infiltrada dentro del partido, el presidente Martín Vizcarra expresó que la idea del diálogo nacional no viene de Keiko Fujimori.

"La propuesta no viene de Keiko Fujimori, la propuesta es nuestra, es nuestra propuesta de diálogo, el problema es que siete meses después se accede al diálogo [...] La propuesta está en la mesa y ha sido ratificada todos y cada uno de los siete meses de gestión que tenemos. Después de siete meses nos dicen que están de acuerdo", señaló.

"Espero que pase este momento coyuntural, el pedido de prisión preventiva (para Keiko Fujimori), que se calmen las aguas para establecer mecanismos de diálogo amplio, que lo hemos propuesto nosotros hace siete meses y lo vamos a llevar a la práctica", agregó.