Un viernes negro para Hinostroza

Soledad Valle - Desde Madrid

España ha estado lejos de convertirse en refugio dorado con el que muy probablemente esperaba encontrarse el magistrado de la Corte Suprema César José Hinostroza Pariachi en su huida de la justicia peruana. Cuarenta y ocho horas después de que pisara suelo español, Hinostroza se ha encontrado durmiendo en prisión, a la espera de ser extraditado y pasar así a disposición de las autoridades judiciales de su país. Hoy descansa de su periplo en el centro penitenciario de Soto del Real, en Madrid, compartiendo patio con políticos y empresarios protagonistas de la corrupción política nacional.

Después de que el presidente español Pedro Sánchez se comprometiera con su homólogo peruano, Martín Alberto Vizcarra, a colaborar con la puesta a disposición judicial de Hinostroza, los acontecimientos se precipitaron. La orden de detención internacional de la Interpol ha servido de instrumento para que las fuerzas de seguridad del Estado español detuvieran al huido y lo sentaran ante el juez. La captura del procesado se produjo en la mañana del viernes, en Navalafuente, una población de la provincia de Madrid, al norte de la capital, donde hay varias urbanizaciones de lujo.

A las ocho de la tarde (hora de Madrid) del viernes 19 de octubre, el magistrado del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, escuchó al arrestado para decidir sobre su futuro. La comparecencia se celebró a puerta cerrada en las dependencias de la Audiencia, en la calle Génova de Madrid, y duró menos de media hora. Algo más tardó en redactarse el auto judicial, que sostiene la decisión de De la Mata de enviar a su colega peruano a prisión provisional comunicada y sin fianza, mientras espera que se resuelva el proceso de extradición.

El auto de nueve páginas parte de reconocer que la medida de prisión provisional es excepcional y justifica por qué, en este caso, se dan los motivos para su aplicación. Se le imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios.

El texto judicial recoge que estos hechos “reflejan que la persona reclamada sería el líder de una organización criminal destinada a la comisión de delitos de corrupción de funcionarios en el Poder Judicial peruano, así como a ocuparse de realizar nombramientos y ratificaciones ilegales dentro del Poder Judicial, en connivencia con otras instituciones del Estado, entre las que cita nada menos que al Consejo Nacional de la Magistratura, Corte Superior de Justicia del Callao y Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de la República”.

En este caso, además, el magistrado considera que existe un alto riesgo de fuga, pues el arrestado no tiene arraigo en España, a pesar de que aquí vive su hija y otros familiares “desde hace años”.

Sin vínculos laborales en el país y sin activos financieros, De la Mata valora “sus recursos, medios económicos, vínculos con otros países y conexiones internacionales para salir al extranjero” para determinar lo fácil que le sería huir de la justicia, otra vez, y por ese motivo lo mantiene en prisión.

La defensa de los abogados de Hinostroza se ha centrado en presentarlo como un perseguido político. El auto reconoce la petición de asilo cursada por el magistrado, con fecha del 17 de octubre. Sin embargo, los argumentos de Hinostroza no convencieron al juez español, ni al Ministerio Fiscal que ha defendido la necesidad de la prisión.

En conclusión, el magistrado considera necesario “adoptar la medida de prisión provisional, de carácter instrumental para asegurar los fines extradicionales y cumplir así con los compromisos adquiridos por el Estado en materia de cooperación judicial internacional, todo ello sin perjuicio del sentido de la respuesta que en su caso ponga término al expediente extradicional, vista la gravedad de los hechos, la entidad de la pena que en su día pudiera imponerse al reclamado, que podría llegar a ser de 15 años según la solicitud extradicional, y el riesgo de fuga evidente que concurre en su persona”.

¿Hasta cuándo estará en prisión? Según se desprende del auto, la medida es provisional hasta que se resuelva la petición de extradición que puede durar meses. Así que todo apunta a que Hinostroza cumpla su sueño de pasar una temporada en España. Al ser prisión comunicada, podrá recibir las visitas de los familiares, incluida su hija.

La noche del viernes, agolpados por los jardines que rodean a la Audiencia Nacional, un pequeño grupo de peruanos coreaban eslóganes pidiendo la prisión para Hinostroza. Es de esperar que con esta decisión hayan visto que los engranajes de la justicia empiezan a moverse.

Demóstenes Mamani, abogado peruano en ejercicio en España desde hace 25 años, quien fue uno de los concentrados en esta pequeña manifestación, destacó que el grueso de los peruanos que vienen a España llegan para trabajar honradamente, por lo que el ejemplo de Hinostroza suponía una vergüenza.

Willy Fernández, también activista peruano y parte del colectivo Nuevo Perú, consideró a Hinostroza como un ejemplo de la mafia aprofufimorista. “Es necesario que sea juzgado en el Perú lo antes posible y señale cuáles son sus cómplices”, dijo.

Este último capítulo del caso Hinostroza abre un tiempo de espera a que se resuelva su extradición a Perú. Porque en este análisis no se está valorando una posibilidad poco probable y es que los abogados del juez peruano recurran el auto, para lo que tienen tres días. Si es así se abriría otro escenario, con un primer efecto que es el de dilatar el proceso. Sin embargo, esta medida no sacaría de la cárcel al afectado o, por lo menos, no lo haría de manera inmediata.

Vizcarra dio la noticia temprano y corrigió a César Villanueva

- Muy temprano, en entrevista con RPP, el presidente Martín Vizcarra confirmó la captura de César Hinostroza en Madrid y dio detalles de las gestiones que se realizaron desde que se conoció la fuga del destituido juez y fue hallado finalmente por la Policía Española en coordinación con la Agregaduría Policial del Perú luego de darse la alerta roja de Interpol.

- Sobre las gestiones con su homólogo de España, Pedro Sánchez, dijo que se pudo comunicar con él y este le respondió “haga saber a su pueblo que el Gobierno hará todo lo posible para el retorno al Perú”. La captura se produjo 10 horas después.

- Luego, en entrevista con TvPerú, el mandatario apuntó que quedan tres trámites por realizar: uno de ellos relacionado a impedir que logre su asilo en España, también que el país europeo lo expulse “dada la flagrancia y los hechos” y, por último, la extradición.

Vizcarra también aclaró que el premier Villanueva tuvo un lapsus al decir que el Ejecutivo se enteró de la fuga el 7 de octubre, cuando debió decir 17.