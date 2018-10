Apra y Fuerza Popular quieren mutilar el referéndum

El Apra y el fujimorismo realizan esfuerzos desesperados para mutilar el referéndum. Hace unas horas, presentaron un proyecto de ley para revocar dos de las cuatro reformas a ser votadas el 9 de diciembre. La iniciativa firmada por los congresistas apristas, Jorge del Castillo, Elías Rodríguez, Mauricio Mulder, Javier Velásquez Quesquén y Luciana León, y el ex vocero de Fuerza Popular Mario Mantilla, pretende retirar dos preguntas de la consulta popular, respecto a la bicameralidad y la no reelección de congresistas.

El proyecto, Nº 03544/2018-CR, consta en la web del Congreso, pero no incluye el expediente digital, y solo consigna que su propósito es revocar el acuerdo de envío al Poder Ejecutivo de la autógrafa que conduce a referéndum los proyectos 3185 y 3187 enviados por el Poder Ejecutivo y modifica el Decreto Supremo de Convocatoria.

En diálogo con La República, el aprista Javier Velásquez Quesquén, reconoció que esta medida, de aprobarse, recortará a dos las cuatro preguntas de la consulta popular y solo se plantearía las relacionadas sobre la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas y la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura.

Según el congresista PAP, esta propuesta se origina ante las quejas del presidente Martín Vizcarra, quien acusa al Parlamento de haber desnaturalizado las reformas.

La República planteó a Velásquez Quesquén si es posible que el Congreso pueda modificar la consulta popular cuando el Ejecutivo ya hizo la convocatoria oficial.

Según el congresista de la estrella, el Parlamento sí puede revocar este acuerdo de referéndum que aprobaron y enviaron al Gobierno.

"Lo que queremos es revisar las reformas que el presidente Vizcarra se queja y así volverlas analizar", afirmó y negó que quieren mutilar el plebiscito.

Cuando se le consultó sin al revocar las dos preguntas, el Congreso las aprobaría tal cual lo ha solicitado el Ejecutivo respondió que nadie puede darle ordenes al Parlamento.

No obstante, fuentes parlamentarias indican que el verdadero propósito es sustraer por lo menos la cuarta pregunta del referéndum para que sea votada por segunda vez por el Congreso en marzo próximo, cumpliendo con el trámite de las dos votaciones sucesivas dispuestas por el artículo 206º de la Constitución, es decir, la vía que evita el referéndum.

No se puede revocar

La medida del Apra y Fuerza Popular es desesperada e inviable. El vocero de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, consideró "fuera de lugar" la propuesta y afirmó que el Parlamento ya no tiene competencia sobre el referéndum, pues ya se inició el proceso de la consulta.

El constitucionalista y ex ministro aprista, Víctor García Toma, sostuvo que no conoce el proyecto. Sin embargo, sostuvo que cuando el Congreso ya aprobó los proyectos de referéndum, es el Ejecutivo el encargado de realizar el proceso.

Por su parte, el ex defensor del Pueblo, Walter, Albán, consideró "que le extraña que políticos de tanta experiencia hagan este tipo de propuestas".

Sostuvo que "ya es tiempo que los parlamentarios se den cuenta que no pueden seguir haciendo los que les da la gana".

"La convocatoria ya se ha realizado y no se puede pasar por encima de la Constitución. Quieren boicotear el referéndum y no tienen ninguna herramienta constitucional", declaró Albán.

Por su parte, la parlamentaria del Nuevo Perú, Marisa Glave, también se pronunció y afirmó que el Apra y Fuerza Popular pusieron trampas a las reformas.

"Éste intento de bloquear el referéndum es solo una muestra del miedo del aprofujimorismo de consultar a la gente. Quieren impedir que las peruanas y peruanos opinemos. Ellos metieron un contrabando y ahora pagan las consecuencias", declaró a La República.

"Lo advertimos, quitar paridad y bloquear la opción de cuestión de confianza era inaceptable. Ahora que asuman las consecuencias", agregó la congresista del Nuevo Perú.

El fujimorismo y el Apra se han opuesto a que se ponga en consulta la no reelección de los congresistas. Al final quisieron meter de contrabando que los legisladores actuales puedan postular al Senado. Algo que Vizcarra ha dicho no

Vizcarra: se ha desnaturalizado la consulta popular

Martin Vizcarra, presidente de la República, advirtió hace unos días que los proyectos de reforma sufrieron varios cambios en el Congreso. "Queríamos que las propuestas no sean desnaturalizadas. Creemos que los congresistas deben hacer una declaración de intereses. Es necesario y era uno de los requisitos, pero fue retirado. También proponíamos una paridad de candidatos, pero fue desestimado. Ese es un tema fundamental que debió ser considerado", declaró.

Además, alertó al país de que el Congreso se está "aprovechando" de la reforma de la bicameralidad para definir otros conceptos, como la cuestión de confianza.