Vizcarra convoca al referéndum pero dice “No” a bicameralidad que Congreso cambió

El presidente Martín Vizcarra no aceptó algunos cambios que el Congreso hizo a sus propuestas de reforma y al convocar a referéndum dijo que se pronuncia por el “Sí” en la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la no reelección de congresistas y la regulación del financiamiento de los partidos políticos; pero le dice “No” al retorno a la bicameralidad, pues considera que fue desnaturalizada en el Parlamento.

Explicó que aprovechando el pedido de volver a un sistema de parlamento bicameral, con senadores y diputados, los congresistas introdujeron cambios en la cuestión de confianza que se encuentra establecida en la Constitución Política vigente como una forma de establecer el equilibrio de poderes entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.

“A través de una modificación de reglamento, el actual Congreso ha querido corregir ese equilibrio en perjuicio del Ejecutivo y por eso hay una demanda en el Tribunal Constitucional que estamos seguros va a dar la razón de que ese reglamento es inconstitucional”, declaró.

Cuestionó que hayan pretendido utilizar el proyecto de reforma para darle fuerza y valor constitucional a un cambio del reglamento que debilita al Ejecutivo, lo que “a nuestro juicio lo desnaturaliza en su concepto”.

Añadió que tampoco se tomó en cuenta la opción para elegir hombres y mujeres estableciendo una paridad, que el Ejecutivo propuso en el proyecto de la bicameralidad. Citó como ejemplo la elección del domingo último en el que la presencia de las mujeres como autoridades electas es prácticamente nula.

“En nuestra propuesta, establecíamos que un congreso bicameral debería dar opción a la población de que pueda elegir entre hombres y mujeres, con una paridad”, enfatizó, tras considerar fundamental que ese concepto sea una norma de carácter constitucional.

El jefe de Estado indicó que después de recibir del Congreso las cuatro reformas aprobadas, hizo una evaluación y apreció que tres de ellas no tienen modificaciones sustanciales, pues mantienen el concepto de fondo que propuso durante su mensaje a la Nación del 28 de julio.

Pese a que no hay una conformidad total, el presidente dijo que por respeto a la independencia de poderes y de la institucionalidad, convocó a la consulta, a fin de que la población se manifieste sobre estas reformas.

“SÍ” Y “NO”

Vizcarra no tuvo reparos en dejar expresa la posición del Ejecutivo frente a la consulta ciudadana. "A la reorganización del Consejo Nacional de la Magistratura, establecida en la primera consulta, decimos sí; a la segunda consulta referida a la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, decimos sí y a la tercera pregunta de referéndum que establece la no reelección inmediata de congresistas, decimos sí”, detalló.

“A la cuarta consulta sobre la bicameralidad, decimos no tal como ha sido propuesto por el Congreso, porque ha desnaturalizado el proyecto que nosotros llevamos", dijo, y de inmediato aclaró que su posición es a favor de las dos cámaras, pero no con los cambios realizados en el Congreso.

El mandatario firmó el DS Nº 101-2018–PCM, a través del cual convoca a referéndum, en Palacio de Gobierno, acompañado por el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva; y los titulares de Justicia, Vicente Zeballos; y Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, encargado del despacho de Economía y Finanzas. Finalizó manifestando que serán los peruanos los que determinen las reformas constitucionales planteadas.

"Nosotros hemos cumplido y respetado estrictamente el procedimiento legal, respetando al Poder Legislativo, hoy convocamos a referéndum para dentro de dos meses, cumpliendo el plazo de ley para el 9 de diciembre", puntualizó.

LA POLÉMICA

Las declaraciones del presidente de inmediato generaron polémica, con opiniones a favor y en contra en la propia bancada oficialista y en otros grupos políticos.

"Me apena decirlo, pero no comparto las observaciones del presidente Vizcarra sobre la bicameralidad, que no solo contó con nuestro voto, sino con el del premier y del ministro de Justicia, por lo que no me queda claro el cambio de actitud", señaló Gilbert Violeta en su cuenta de Twitter (PPK).

Para Juan Sheput (PPK) el presidente tiene derecho a opinar y "lo que ha dicho es el punto de partida para echarle un poco de sal a la consulta popular". Añadió que ha planteado una posición válida sobre el inicio del referéndum.

"La política es intercambio de opiniones y el presidente tiene derecho a expresar su opinión, eso no genera inestabilidad", aseguró.

La bancada Nuevo Perú se pronunció señalando que desde un principio alertó que la bancada de Fuerza Popular desnaturalizó la propuesta de bicameralidad al dejar de lado garantías de representación y paridad, además de permitir que congresistas se atornillen en sus puestos.

"Nosotros votamos en contra del dictamen. La bancada de gobierno a favor", puntualizó.

La parlamentaria Indira Huilca (NP) reiteró su posición firme en el sentido que "la reforma del Congreso hacia la bicameralidad no es reforma verdadera si no incluye paridad en la representación femenina".

A favor y en contra

Por el lado de los expertos, el constitucionalista Aníbal Quiroga consideró correcta la posición del presidente Vizcarra en vista de que en la bicameralidad se ha metido de contrabando cambios que debilitan la cuestión de confianza y deja sin armas al Ejecutivo para hacer frente al Congreso. Sostuvo que el mandatario está en su derecho de apoyar algunos puntos de la reforma y otros no, tal como lo anunció.

Por el lado de los congresistas, Yonhy Lescando (AP) dijo que el Congreso busca dejar sin armas políticas al presidente Vizcarra, por lo que está de acuerdo con su posición frente al referéndum.

En la bancada aprista, los parlamentarios Jorge del Castillo y Javier Velásquez pidieron la renuncia del premier César Villanueva y del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, al considerar que han sido desautorizados por el presidente Vizcarra, debido a que votaron a favor de la bicameralidad. Aseguraron que si no lo hacen, plantearán su interpelación; mientras que las fujimoristas Luz Salgado y Rosa Bartra de Fuerza Popular cuestionaron la posición del mandatario.

"No se le quita la cuestión de confianza como una medida de contrapeso, sino que se regula para que no pueda haber ninguna amenaza al Congreso", declaró Salgado.

Bartra confesó que se vio sorprendida "que en una convocatoria al referéndum, el presidente haga un llamado a votar en un sentido u otro".❧

Marisa Glave

Congresista (NP)

“No se puede fortalecer la democracia eliminando la paridad y el contrapeso de la cuestión de confianza. Me alegró escuchar al presidente”.

Yamila Osorio

Gobernadora Arequipa

“Apoyo al presidente de la República. Debemos difundir en qué consiste la desnaturalización a la propuesta original. ¡No más trampas!”.

Luz Salgado

Congresista (FP)

“El único tema que le interesaba es la no reelección de congresistas, no le interesa que salga la bicameralidad. Vizcarra contradice a sus ministros”.

Gloria Montenegro

Congresista (APP)

“¿Desnaturalizaron los proyectos? Claro que sí: La cuestión de confianza, la paridad y, peor aún, sacaron la Declaración Jurada de Intereses”.

