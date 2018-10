Con el voto se lucha

“Diecisiete años de crecimiento en el Perú y seguimos discutiendo de personas vulnerables. ¡Yo soy un vulnerable! Soy de la tercera edad y soy un obrero que gana 400 soles de pensión hace diez años. Soy un obrero y no me alcanza ni para comer. Si no fuera por la voluntad de mis hijos, seguro que estaría en cualquier otro lado”, esas honestas palabras de Enrique Fernández Chacón, más conocido entre la militancia como “Cochero”, fueron las que impactaron entre los jóvenes (y no tanto) de las redes sociales después de la segunda tanda del debate municipal. Como bien dijo Hernán Chaparro en la entrevista que le hicieron este domingo: las elecciones municipales recién están calentando.

¿Qué pasó? Fernández Chacón comenzó desnudando a nuestra Babilonia: “en la Lima de todas las sangres existe una profunda desigualdad social”. Ese es un tema fundamental y no, no solo se solucionará desde el Poder Ejecutivo, sino desde todos los espacios de poder incluyendo los regionales y locales. ¿Qué implica la desigualdad en un plan municipal? Privilegiar las necesidades de los que andamos en micro atestado en verano; de los que no tienen parques públicos; de los asaltados con arma de fuego a la vuelta de su casa porque no hay luz; de aquellos que viven a la vera del río Rímac contaminado de excrementos y basura.

Es cierto que mucho más técnicos estuvieron Velarde, Guerra García, Muñoz y hasta Beingolea, pero como lo hemos venido diciendo desde hace muchos años, lo técnico no puede reemplazar a lo político y Cochero pudo dejar demostrado con sus ademanes suaves, tranquilos y casi parsimoniosos, que tiene la experiencia del político curtido en los afanes del sindicalismo, en otras palabras, que “tiene base”.

Personalmente no me gustó el cara a cara con Gustavo Guerra García: demostraron en ese momento que los ataques entre gente que se dice de izquierda son contraproducentes y neutralizantes. Pero, felizmente, ambos después tuvieron otros sparrings y pudieron alzar algo más de vuelo. En la segunda parte Cochero contribuyó un tanto en la destrucción de Belmont: “eres un buen jugador pero metes muchos fouls”. Goool.

Fernández Chacón ha sido constituyente, diputado, obrero metalúrgico y en los últimos años editor de la revista Lucha Indígena. ¿Un obrero puede ser alcalde de Lima? ¡Por supuesto que sí! Eso es lo que demuestra este candidato al que se le ha ninguneado por “tierno”, “vintage” o por su bigote y su boina. Pero con todo y su estilo “oldfashion” pudo decir al final del debate que “con el voto también se lucha”. Una consigna muy ochentera que hoy, bajo la modorra que produce la impotencia de los ciudadanos frente a la tremenda corrupción de los hinostrozas o los chávarrys atornillándose en el poder, cobra otro significado. Y ese significado es esperanza.