Estado de emergencia en Lima y Callao llega a su fin este 26 de noviembre y alcaldes denuncian su poca efectividad

El estado de emergencia decretado en Lima y Callao concluye este 26 de noviembre, tras dos meses de implementación en 14 distritos. Esta medida, impulsada por el gobierno de Dina Boluarte, buscó combatir la creciente ola de extorsiones y sicariato que afecta a la población. A pesar de los esfuerzos, la percepción de seguridad entre los ciudadanos sigue siendo un tema de debate, pues los alcaldes de los distritos implicados denunciaron la poca efectividad de la medida.

El estado de emergencia en Lima y Callao llegará a su fin este 26 de noviembre. Foto: Gob.pe

Desde su inicio el 28 de septiembre, el estado de emergencia ha sido objeto de críticas por parte de alcaldes y expertos, quienes señalan que no se han observado cambios significativos en la reducción de la criminalidad. Sin embargo, el Ministerio del Interior (Mininter) resaltó logros en la lucha contra el crimen, destacando la labor de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en el restablecimiento del orden público.

Estado de emergencia en Lima y Callao culmina el 26 de noviembre: los logros conseguidos, según Mininter

Erick Caso Giraldo, jefe del Gabinete de Asesores del Mininter, informó que durante los dos meses de estado de emergencia, los delitos se redujeron en un 22% en comparación con los meses de agosto y septiembre. Esta información proviene del Observatorio de Criminalidad, que recopila datos de denuncias en comisarías y otros canales oficiales. Además, se reportó una disminución del 29% en la incidencia delictiva entre enero y noviembre de 2024 respecto al mismo periodo del año anterior.

Santivañez aseguró que Estado de Emergencia ha generado resultados, a pesar de que no es suficiente | Composición: Ariana Espinoza/Foto: La República.

Entre los logros más destacados, se encuentra una caída del 35% en los robos anuales, con una reducción del 27% en los últimos cuatro meses. Asimismo, los casos de secuestro disminuyeron en un 17% en comparación con el mismo intervalo de 2023. El delito de extorsión, uno de los más preocupantes, también mostró un retroceso, con una reducción del 25% en cifras anuales y un 4% durante el estado de emergencia. Pese a la información anunciada por el Ministerio del Interior, diferentes alcaldes de la capital afirman que la medida no ha sido efectiva en estos dos meses.

Alcaldes de los distritos en estado de emergencia denuncian la poca efectividad de la medida

A pesar de los avances reportados por el Ministerio del Interior, la percepción de seguridad entre los ciudadanos sigue siendo un tema delicado. Los alcaldes de los distritos afectados han manifestado que la situación de criminalidad no ha mejorado de manera significativa, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas adoptadas. La falta de un plan estratégico claro por parte de las autoridades centrales también ha sido un punto de crítica por parte de expertos en seguridad.

Alcaldes de diferentes distritos sostienen que el estado de emergencia ha hecho poco o nada para frenar la delincuencia. Foto: Mindef

Los Olivos

El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, expresó su preocupación por la falta de resultados en el estado de emergencia implementado en Lima y Callao. En ese sentido, las autoridades locales cuestionaron la efectividad de las medidas adoptadas por el gobierno de Dina Boluarte para combatir la criminalidad. En medio de una reunión con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, los alcaldes de las jurisdicciones afectadas manifestaron su descontento por la escasa atención que ha recibido el tema de la seguridad ciudadana. Castillo recordó la promesa de Santiváñez de renunciar si no se observaban mejoras en la situación de seguridad al finalizar el estado de excepción.

“Estamos a la mitad del estado de emergencia y hasta ahora no hemos tenido mayores resultados (…) El (Santiváñez) ha dicho bien claro, si al final del estado de emergencia no hay resultados favorables, ha dicho que se va a ir a su casa, esperemos que lo cumpla”, manifestó en Buenos Días Perú, matutino de Panamericana Televisión.

Independencia

En el distrito de Independencia, el alcalde Alfredo Reynaga expresó su descontento al afirmar que “no se ha sentido absolutamente ningún solo cambio” en la situación de seguridad. Además, subrayó que “no hay una estrategia real para luchar contra la delincuencia”, lo que refleja una preocupación creciente entre los ciudadanos sobre la efectividad de las medidas implementadas para enfrentar este problema.

“No hay mayor presencia policial, es la misma que teníamos de manera regular. Los soldados de las Fuerzas Armadas que han venido, que serán un poco más de dos docenas, solo están parados en un solo punto. No hacen el patrullaje preventivo o disuasivo que esperábamos nosotros que realicen”, manifestó.

Puente Piedra

El alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, manifestó que la única medida “nueva” implementada consiste en un patrullaje conjunto que involucra al Serenazgo, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Marina de Guerra. Esta acción se lleva a cabo durante un lapso de dos a tres horas en las noches y madrugadas.

“No hay mayor acción, no se han hecho mayores cosas. No hay un cambio contundente, ni nada que se puede valorar. Supongo que esto tiene un proceso. Igual exigimos que haya un mayor empeño en la investigación y patrullaje contra la delincuencia para que se pueda capturar a los integrantes del crimen organizado”, sostuvo el burgomaestre. Además, el alcalde Espinoza afirmó que a diario le llegaban reportes sobre robos, extorsiones y sicariato. Por ello, afirmó que el estado de emergencia no ha generado un cambio significativo en la actual situación en la que nos encontramos.

Ancón

El alcalde de la Municipalidad de Ancón, Samuel Daza, destacó que la declaración de estado de emergencia está mostrando resultados positivos, en gran medida debido a la presencia constante de una base de la Marina en la zona. Esta medida ha permitido una respuesta más efectiva ante las situaciones que afectan a la comunidad.

“El que las Fuerzas Armadas en este caso, la Marina, estén saliendo a patrullar las calles les devuelve la tranquilidad a los vecinos del distrito. Seguramente es muy poco lo que se está haciendo, pero no significa que no se esté avanzando”, aseguró.

San Juan de Lurigancho

Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho, expresó su preocupación frente a la actual situación que se vive. En ese sentido, realizó un balance sobre la efectividad del estado de emergencia a fines de octubre y consideró la falta de un "plan integral" en la gestión de la emergencia, señalando que la implementación de medidas se realizó de manera desarticulada y sin la participación adecuada de todas las instituciones involucradas. Por ello, advirtió que la situación podría deteriorarse si no se adoptan acciones inmediatas para abordar los problemas existentes. “Una declaratoria de emergencia sin presupuesto es un saludo a la bandera”, afirmó Maldonado.