Los votos decisivos de Muñoz

¿De dónde pueden salir los votos para una victoria de Jorge Muñoz el próximo domingo? Una parte puede venir de quienes se mantenían indecisos por considerar que sus potenciales favoritos no tenían reales posibilidades y que los tres punteros no merecían el voto. Es decir que la estructura misma de la elección no les gustaba en lo más mínimo, y lo decían.

Otra parte del voto decisivo para Muñoz puede venir de personas que en las encuestas venían declarando preferencia por algún otro candidato menor. Son electores que al ver que Muñoz se ha vuelto una real posibilidad, podrían trasladar su voto hacia él. Una opción práctica, que significa votar por quien se ha vuelto una segunda preferencia.

Las intenciones de voto que han colocado a Muñoz en la ubicación expectante que hoy ocupa quizás llegaron todas de su performance en el primer debate municipal. Para él fue la oportunidad de llegar a un amplio público que su campaña no había podido alcanzar. Allí pudo ser comparado con los otros candidatos, los presentes y los ausentes.

El triple empate en el que Ipsos ubica a Muñoz es un imán de votos en sí mismo, que incluye la acción de factores como la velocidad del salto dado, el gusto deportivo de encumbrar a un candidato que viene desde abajo, la aparición de un rostro nuevo en el grupo de posibles ganadores. Esto último significa además un candidato menos desgastado por la polémica electoral.

Así preferir al Muñoz que pasó a la punta en una semana de pronto se ha convertido en lo nuevo, léase lo interesante y dinámico, en esta elección. Un fenómeno vinculado a la importancia de las redes sociales en Lima (que explica la velocidad del fenómeno), y en cierto modo el ingreso de una opinión propia de los votantes jóvenes a la contienda.

Sin embargo, el triunfo de Muñoz no está asegurado. También Daniel Urresti ha subido rápido en el curso de la campaña, y todavía tiene votos que cosechar de la alforja de quienes han quedado atrás. Pero si la inercia significa algo, Muñoz debería seguir subiendo el 1%+ diario que ha venido acumulando, y llegar hasta la alcaldía.