El Perú cuenta actualmente con 16 feriados nacionales, de los cuales cuatro fueron agregados oficialmente en 2024, y cada fecha corresponde a la celebración de alguna festividad popular o a la conmemoración de hechos importantes de la historia peruana. En general, son días que los peruanos esperan para salir de la rutina laboral y permitirse un descanso.

Además, los días no laborables, que tienen otras condiciones que los descansos obligatorios, son aprovechados con el mismo propósito de pasar momentos de relajo y diversión. Sin embargo, algunas regiones del país cuentan con sus propias fechas especiales que permiten a su población descansar. A continuación, te contamos cuáles son los dos departamentos del Perú que tendrán descanso el próximo 27 de noviembre.

¿Cuáles son las dos regiones que tendrán feriado y día no laborables el miércoles 27 de noviembre?

La población de los departamentos de Ayacucho y Pasco podrá descansar el próximo miércoles 27 de noviembre, debido a que ambas regiones conmemorarán fechas importantes que corresponde a su propia historia.

Conmemoración de la Batalla de Tarapacá en Huamanguilla, en Ayacucho.

En primer lugar, el miércoles 27 de noviembre será un día no laborable para el distrito de Huamanguilla, en Ayacucho, con el objetivo de conmemorar el 145 aniversario de la Batalla de Tarapacá, que se desarrolló en la antigua provincia peruana durante la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile en 1879.

Se rendirá homenaje al héroe peruano teniente coronel Mariano Sosa Lozano, que nació en el distrito de Huamanguilla y participó en aquel suceso bélico.

En particular, el día no laborable solo aplica para los trabajadores del distrito y, en especial, del sector público. Así, el resto de Ayacucho no podrá disfrutar de este descanso. Asimismo, con respecto a la recuperación de horas, los empleados del aparato estatal deberán compensar la jornada no trabajada en un plazo de 15 días. De no ser así, será necesario coordinar con su empleador.

Celebración de la creación política del departamento de Pasco

Por otro lado, toda la región de Pasco contará con un feriado no laborable para celebrar el aniversario de la creación política del departamento, que fue en 1944. La fecha se debe a la Ordenanza Regional Nº 130-2007, que publicó el Gobierno Regional de Pasco en las normas legales de El Peruano en 2015.

De este modo, la normativa establece que la asistencia de todo el personal del sector público a los eventos cívicos en honor al aniversario del departamento de Pasco es obligatoria. En este contexto, se requiere a las gerencias y direcciones regionales sectoriales que garanticen la participación activa de sus colaboradores en estas celebraciones.

¿En qué se diferencian los feriados y días no laborables?

Los días feriados son descansos obligatorios para los trabajadores, por lo que no afectan en ningún sentido su salario regular. Aquellos que decidan trabajar durante estas fechas, sin la opción de un descanso compensatorio, tienen derecho a recibir un pago triple. Este monto adicional incluye la remuneración correspondiente al feriado, el salario por la labor realizada y un extra que equivale a una sobretasa del 100% sobre la remuneración asignada por el trabajo efectuado.

Los días no laborables, por su parte, ofrecen la oportunidad de descansar en fechas específicas; sin embargo, al ser considerados hábiles, los trabajadores están obligados a compensar las horas no laboradas. Esta compensación se realizará conforme a lo que dispongan los empleadores, quienes evaluará las necesidades particulares de la empresa o institución.