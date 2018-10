No he visto la segunda edición del debate de candidatos a la alcaldía de Lima. Tampoco he decidido aún mi voto. Tengo, por trabajo, que consumir muchísima información y con todo eso aún no sé por quién votar. ¿Cómo decidirán los que no se tienen que informar para ganarse los frijoles? Y yo, ¿debería votar estratégicamente calculando el resultado menos atroz (que rima con Muñoz, mira tú) para Lima? ¿Debería votar de acuerdo a mi principios y convicciones sin que me importe el resultado y quedar en paz con mi consciencia?

¿Estrategia o principios?

Cuando PPK pasó a la segunda vuelta con Keiko Fujimori, para muchos de nosotros no había nada que elegir: era votar por el lobismo y la apatía política o el autoritarismo y los serios cuestionamientos de corrupción de un partido/movimiento (y de sus miembros) con un largo historial de corrupción. ¿Fue una buena idea votar por PPK? No, no era una buena idea, era lo que había que hacer. Cuando estás enfermo no te tragas el remedio porque es rico y espumante, sino que te lo zampas aunque sea un asco porque de otro modo te mueres.

Hagamos un ejercicio simple. Si Keiko fuera presidenta con 72 congresistas, ¿nos hubiéramos enterado de los CNM audios? ¿Quién estaría preso? ¿Walter Ríos estaría preso? ¿El CNM destituido e inhabilitado? ¿Gustavo Gorriti estaría libre? ¿Estaría vivo? ¿Panorama seguiría al aire? ¿Hinostroza estaría inhabilitado o seguiría preguntando qué sentencia quiere el acusado de violar a una niñita de 11 años? ¿La fiscal Rocío Sánchez seguiría siendo fiscal? ¿El fiscal Juan Carrasco Millones? ¿La fiscal Sandra Castro? Por menos mandaron a trozar a Mariela Barreto. ¿Se acuerdan?

Si Keiko fuera presidenta, ¿nos hubiéramos enterado de “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita” si en un primer momento hasta la propia fiscalía negó que esa anotación existiera? ¿Le hubieran roto la puerta a Yoshiyama? ¿Hubieran ampayado a su esposa sacando el CPU de la casa en la maletera del auto? ¿Cuánto menos sabríamos? ¿Cuánto más matones serían los matones? ¿Caracol seguiría preso? ¿Camayo?

Sin haber ganado, habiendo perdido 10+ congresistas y con nueve de cada 10 peruanos repudiando su desempeño, la banKada botika ha blindado al ex juez César Hinostroza y a los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para que no los acusen ni investiguen por -presuntamente- pertenecer a una organización criminal. O sea, para impedir que las investigaciones que se les siguen y seguirán a estos individuos salpiquen a otros. Y quizás a ellos o a alguien que les es muy cercano. Con dieciocho votos, todos los de Fuerza Popular, el blindaje se consumó a casi a las 2 de la mañana, cuando los periódicos ya habían cerrado y el Perú dormía. Al mejor estilo del tío Vladi y sin necesidad de ganar las elecciones ni cerrar el Congreso.

Sin haber ganado las elecciones y con la credibilidad por los suelos, Fuerza Popular se permite defender esta aberración como si fuera algo justo o equilibrado, incluso después de que todo el Perú ha escuchado en esos audios y casi casi nos consta la existencia de una organización criminal. La congresista Úrsula Letona (devenida en vocera de las causas indefendibles de la botica), dijo, primero, que no se podía demostrar que estos “señores” pertenecieran a una organización criminal y, luego, que aunque el Congreso no los acusara de pertenecer a una organización criminal, el Ministerio Público igual podía investigarlos por ese delito lo cual es mentira: “[…] Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso” (Art. 100 de la Constitución Política del Estado).

No desdeñemos el voto estratégico; es útil. Quizás tú, que me lees, todavía tienes chamba porque no ganó Keiko (que igual mandó a botar a un montón de gente en el gobierno de PPK). Quizás todavía puedes indignarte y salir a marchar, porque no ganó Keiko. Pudiste decirle vela verde al menso de PPK, porque no ganó Keiko. Y ahora aún puedes escribir lo que te dé la gana en tus redes sociales porque no ganó Keiko. El mundo sería muy distinto si Keiko hubiera ganado las elecciones y los fujitrolls del Congreso fueran gobierno. El on line no te salvaría de una paliza. O quizás de algo peor. No lo olvides, no seas pulpín.