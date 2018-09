Debate municipal: propuestas de los candidatos a la alcaldía Lima

La noche de este domingo el segundo bloque de candidatos a la alcaldía de Lima confrontan sus propuestas en el debate que se realizará en el Centro de Convenciones de la capital, ubicado en San Borja, desde las 07:00 p.m.

Al evento han sido invitados los diez aspirantes que no participaron en la actividad del pasado 23 de setiembre. Sin embargo, el único postulante que ha anunciado que no asistirá es la carta de Perú Libertario, Ricardo Belmont.

En este marco, los aspirantes que confronten sus planteamientos tendrán oportunidad de darse a conocer durante sus intervenciones. Este será el último debate que organice el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para estos comicios.

Los seleccionados para esta segunda jornada son: Alberto Beingolea Delgado (Partido Popular Cristiano – PPC), Roberto Gómez Baca (Vamos Perú), Gustavo Guerra García Picasso (Juntos por el Perú), Humberto Lay Sun (Restauración Nacional), Manuel Velarde Dellepiane (Siempre Unidos), Ricardo Belmont Cassinelli (Perú Libertario), Julio César Gagó Pérez (Avanza País), Enrique Cornejo Ramírez (Democracia Directa), Diethell Columbus Murata (Fuerza Popular) y Carlos Enrique Fernández Chacón (Frente Amplio).

Propuestas de candidatos

Alberto Beingolea Delgado (Partido Popular Cristiano – PPC)

Roberto Gómez Baca (Vamos Perú)

1708532 by on Scribd

Gustavo Guerra García Picasso (Juntos por el Perú)

1708530 JP by on Scribd

Humberto Lay Sun (Restauración Nacional)

Manuel Velarde Dellepiane (Siempre Unidos)

Plan de Gobierno de Manuel ... by on Scribd

Ricardo Belmont Cassinelli (Perú Libertario)

Ricardo Belmont: perfil, ho... by on Scribd

Julio César Gagó Pérez (Avanza País)

Julio Gagó: propuestas de c... by on Scribd

Enrique Cornejo Ramírez (Democracia Directa)

Plan de Gobierno Enrique Co... by on Scribd

Diethell Columbus Murata (Fuerza Popular)

Carlos Enrique Fernández Chacón (Frente Amplio)