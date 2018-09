Contraloría encontró perjuicio en entrega de terreno a Cerro Verde

Arequipa. La Contraloría General encontró un perjuicio económico de S/ 36 millones 667 mil 804 en la entrega del derecho de servidumbre en favor de la Sociedad Minera Cerro Verde. Se trata del uso de un terreno de casi 59 hectáreas para ampliar la unidad de producción de la minera, ubicada en los distritos de Yarabamba y La Joya. Los predios fueron entregados por un periodo de 10 años desde el 2016.

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) tasó estas propiedades en S/ 94.5 millones. Hecha la oferta, la minera tenía un plazo para contestar. No lo hizo. El siguiente paso era declarar en abandono el proceso.

Según el informe de auditoría N° 002-2018-2-4413 de la Contraloría, los funcionarios de la SBN aplicaron de forma retroactiva una normativa especial en favor de la minera, de tal forma que siga vigente la solicitud y hacer una nueva tasación. Reduce el precio a S/ 57.8 millones.

El análisis del órgano contralor compara el trato especial que dio la SBN a minera Cerro Verde contra otro más rígido que dio, por ejemplo, a la Corporación Minera Libra en la región Ica.

Además concluye que "el derecho de servidumbre otorgado por la SBN a favor de Cerro Verde se efectuó vulnerando el ordenamiento normativo especial, al realizar actuaciones no contempladas en la ley especial, desarrollando un procedimiento administrativo ilegal que conllevó a la emisión de un acto administrativo con vicios de nulidad". Estos vicios fueron: No declarar el abandono del procedimiento cuando la minera no aceptó el valor comercial comunicado, aplicar de manera retroactiva los alcances de una nueva directiva para tasaciones y propiciar y disponer una nueva valuación comercial.

Los responsables, según la Contraloría, son: Carlos García Wong, Marcos Soto Luis y Greta Sánchez Antezana, funcionarios de la Subdirección de Administración de Bienes Estatales.

Además de esto, se encontró otra irregularidad. El padre de Juan Jhong, funcionario de la SBN, contrata a través de su empresa JC Valuaciones y Peritajes con esta entidad. Esta valúa predios a pedido de la SBN y ha facturado S/ 64 mil desde el 2014. Para la Contraloría esto genera incertidumbre respecto a la transparencia y objetividad de dicha actividad. ♣