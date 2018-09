No me gustan las poses, tampoco ser dirigido ni soy un hipócrita

Juan Carlos Soto

Aporte Mónica Cuti

Se marquetea como el candidato andino de Arequipa, en una ciudad con una notable cifra de migrantes. Habla en quechua y ha optado por darle fuerza a su apellido materno: Llica, que significa telaraña (quechua). Oriundo de las profundidades del cañón del Colca, Cáceres se considera un creyente de la pachamama, considera al racismo como un gran problema. Llega apurado a la entrevista. No se la cree. Las encuestas lo colocan primero y otras segundo. Los analistas dicen que sus propuestas populistas surtieron efecto en cierto sector de electores characatos.

Usted quiere prohibir el ingreso de venezolanos a Arequipa, una propuesta similar a la de Ricardo Belmont en Lima.

Uno cuando camina por la calle y pueblos alejados se da cuenta que los jóvenes están desempleados. Consideramos que los gobernantes deben cuidar el empleo de los ciudadanos. En varios restaurantes, donde antes trabajaban jóvenes arequipeños, ahora hay venezolanos. Con el Ministerio de Trabajo se pueden hacer batidas. La ley es clara: en las empresas solo pueden trabajar 20% de trabajadores y eso debe cumplirse.

Su actitud podría calificarse de xenófoba. Muchos peruanos estuvieron en una situación parecida huyendo del horror que era vivir en el Perú de los ochenta.

Pero no había puerta abierta. No podías entrar a Argentina y a otros países con DNI, sino con visa, dinero, además debías indicar dónde te alojarías y trabajarías. No estoy contra los venezolanos, se debe regularizar, hay mucho desempleo en el país y no existen políticas claras de empleo. Eso a la larga provocará crisis de desempleo.

Otra de sus propuestas polémicas: replantear el modelo de Majes II. Ya no vender módulos de 200 hectáreas, sino de 5 y 20 has. Eso alentará el minifundismo y la ruptura del contrato con la empresa concesionaria, con el peligro de un arbitraje millonario.

Fui alcalde dos veces. Tengo experiencia negociando con muchas empresas. Es factible hacer una adenda y cambiar la forma de venta. A la empresa lo que le importa es vender los terrenos y recuperar su inversión. (...) Pero en inversión el Estado está poniendo todo y que venga la empresa a ponerme sus caprichos, hay que oponernos. Temas legales se arreglan. Prometo terrenos de 5 a 20 hectáreas. No es demagogia.

Pero el gobierno nacional, socio en el proyecto, avala este modelo porque Majes II está pensado para la agroexportación.

No vamos a regalar las tierras. El tema es claro, el mismo precio de 200 has se recuperará en las 5 y 20 has. Solo las desglosaremos. A mí no me van a contar el cuento. Fui alcalde de Caylloma, donde está Majes I, en sus 18 mil has, los parceleros generan empleo y dinamismo en la economía local. El Pedregal tiene más de 250 mil habitantes. Para esos empresarios que quieren vender los terrenos a sus amigos empresarios (sic) vean el caso de Open World, los terrenos que vendió Ísmodes a empresas chilenas. En Pampas Bajas hay una de esas que contrata y lleva en buses como animales a los hermanos de campo, les paga cuarenta soles al día, y este empresario tiene yates, es millonario, viaja a otros países... ¿Cuál es el beneficio a los pueblos? Con 5 y 20 has vas a generar dinamismo. Nos cuentan la panacea que exportaremos para que a nuestra gente los contraten por cuarenta soles y ellos, ¿se hagan ricos?

Cita a Majes I. Esta irrigación nació con el espíritu de la reforma agraria, el Estado nunca recuperó su inversión, todos sembraron alfalfa y trébol para criar vacas lecheras y hacerle el favor a Leche Gloria.

Son momentos. Antes se hablaba de alfalfa pero ahora ha cambiado, faltaba asistencia técnica del Estado. ¿Agricultores parceleros o latifundistas modernos? ¿Quién genera más trabajo? Los agricultores parceleros, los otros explotan a nuestra gente y se vuelven más ricos. Con el cuento de la exportación, cuatro o cinco se repartirán los terrenos. No habrá ciudad, simplemente campamentos.

¿Pero esa agricultura pequeña no es rentable.

¿Para que se vuelvan ricos esos cuatro a cinco capitalistas? No, planteamos que los parceleros generen empleo indirecto y directo.

En su hoja de vida usted declara cuarenta y cinco mil de ingresos, ¿y no trabaja?

Soy arquitecto, hago expedientes técnicos y planos.

Pero declaró que no está trabajando.

Ahora recién, hace tres meses que me estoy dedicando a la campaña pero tengo a mi esposa, que es abogada; ella también trabaja, aparte tengo otros ingresos.

¿Es investigado por falsificación en la fiscalía. Según el Jurado Nacional de Elecciones, falsificó certificados de trabajo y los acreditó en su hoja de vida?

Me declararon inocente, pero el juzgado lo anuló y sigue el proceso (en la Fiscalía) pero no tiene sentido. No cometí ningún delito, el delito fue trabajar en empresas informales.

Pero el JNE sostiene que los tres certificados de constancia de trabajo tienen un carácter sospechoso, se emitieron en la misma fecha y notaría.

No le hice daño a nadie, no cometí ningún delito, no le quité dinero a nadie, no robé, no soy corrupto. Es simplemente una declaración jurada que ni siquiera ven los electores.

¿No cree que por transparencia es importante?

Por eso, en su momento, acepté que se inicie ese juicio, porque me equivoqué en trabajar en una empresa informal.

¿Mantiene su declaración de que no falsificó documentos?

No falsifiqué nada.

¿El museo que construyó cuando fue alcalde de Caylloma es un elefante blanco?

Bueno, no tiene utilidad porque el alcalde que me sucedió no tiene la capacidad de ponerlo operativo. Otro alcalde capaz lo hubiese equipado y llevado a la momia Juanita que la Universidad Católica Santa María usufructúa de ella. Se construyó ese museo para que Juanita regresara a su lugar de origen y genere ingresos para esa misma gente.

Existe un video en la calle San Francisco donde se le ve en estado de ebriedad diciendo groserías contra el alcalde provincial. ¿Qué pasó?

Cuando fui por primera vez alcalde yo tenía 26 años. Hace muchos años cuando era joven, ahora yo soy maduro y estoy casado. Ese tiempo era soltero y salí con unos amigos a divertirme como cualquier joven.

¿Toma mucho?

No, para nada, que me hayan grabado una sola vez no quiere decir que sea un consumidor. Tengo que sacarme el ancho para alimentar a mi hija, a mi familia. No tengo tiempo para eso, si una vez salí y me filmaron, ¿te imaginas si saliera a cada rato? Fue propio de la edad y la soltería.

En la anterior campaña de 2013 lo acusaron de violar a una joven.

Es una calumnia. La Fiscalía de oficio lo archivó. No existen las pruebas, simplemente fue una guerra sucia, es más, la misma fiscalía le abrió un proceso a esa persona por difamación y hacerle perder tiempo al Estado.

Sin embargo, días después usted apareció con la supuesta víctima en la portada de Correo diciendo que era su novia.

No tiene que ver nada con su posición, ella deberá explicar por qué lo dijo.

¿No es contradictorio, aparecer en un periódico anunciando matrimonio con la persona que supuestamente lo perjudicó?

No dijimos que nos íbamos a casar, eso es mentira, nosotros creemos en las personas y en las segundas oportunidades.

¿Era su novia?

En su momento sí era.

¿Cómo enfrentará este tramo final de su campaña, cuáles son sus estrategias?

No me gustan las poses, no me gusta ser dirigido ni hipócrita. Digo las cosas como son y por mi experiencia sé como gestionar recursos del estado nacional y extranjeros. Sé como hacer las obras. No seré como Yamila Osorio que hace expedientes técnicos mal hechos y sobrevalorados. Haremos obras que estén bien ajustadas y no sobrevaloradas. - Osorio retó a las próximas autoridades a que la superen.

Qué se va a superar, si la señora lo único que hizo es proseguir con los hospitales que Juan Manuel Guillén había dejado; que haya hecho obras observadas por la Contraloría y mal hechas es un tema aparte. Lamentablemente este gobierno es muy nefasto, creo que Juan Manuel fue mejor. Yamila Osorio solo puso primeras piedras, yo digo, ¿de dónde se sacará el presupuesto? Porque un gobernador responsable no tiene que poner primeras piedras, debe inaugurar obras. ♣