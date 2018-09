Proponen anular el contrato de concesión para Majes Siguas II

El congresista Horacio Zeballos propuso anular el contrato de concesión del proyecto de irrigación Majes Siguas II con el fin de que sea ejecutado íntegramente por el Gobierno.

A este pedido se integraron los consejeros regionales Henry Ibáñez y Carlos Dongo. Para ellos el consorcio Angostura incumplió con todos los compromisos que tenía con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

"La empresa Cobra (única integrante del consorcio Angostura tras la salida de Cosapi) no aportó un solo centavo al proyecto. No hicieron el cierre financiero, ahora piden una adenda para el cambio tecnológico y no estamos seguros si seguirán aumentando los precios", aseveró el legislador.

Mesa de trabajo

Ayer Zeballos, junto a su colega Sergio Dávila y representantes de los congresistas Justiniano Apaza y Alejandra Aramayo, se reunieron con tres miembros del Consejo Regional. Esto para llegar a un acuerdo sobre la adenda N° 13 que propone Cobra para hacer el cambio tecnológico del proyecto de irrigación (de canales a tuberías), que costará US$ 107 millones.

En su exposición, Zeballos argumentó que el gobierno regional ha sido muy condescendiente con Cobra y que lo mejor sería rescindir el contrato.

A este pedido se unió Ibáñez. Este aseveró que no está en contra de Majes Siguas II, pero sí en contra del abuso y retrasos de la empresa. "Esperábamos que con la inversión privada se culmine. Según cronograma inicial (de la gestión de Juan Manuel Guillén), en estos momentos debería estar culminado y estaríamos en la etapa de subasta de las parcelas", dijo.

Además calificó de deficiencias los cambios que hizo el GRA. "Cuando se propuso que en lugar de contratar miles de hombres se compre la tuneladora para abrir el túnel que irá de la represa de Angostura hacia la irrigación, pensamos que sería más rápido. Pero la tuneladora está dormida, no avanza ni un solo metro hace casi un año". Agregó que los funcionarios de Autodema no justificaron la necesidad de la adenda N° 13 cuando expusieron el tema hace 3 semanas.

La adenda 13 consiste en cambiar el componente tecnológico del sistema de riego de la irrigación. Eso significará un costo adicional de 100 millones de dólares.

A su turno, Dongo criticó la poca claridad que existe en el proyecto. Los congresistas y consejeros mencionados, además de Abelino Roncalla, firmaron un acuerdo en que solicitan a la gobernadora Yamila Osorio evite firmar la adenda N° 13 hasta que se aclare su situación. ❧

Osorio cuestiona reunión

La gobernadora regional Yamila Osorio cuestionó la reunión desarrollada ayer en el Consejo Regional porque no se convocó a funcionarios y técnicos del Gobierno Regional que podrían explicar la adenda 13 de Majes Siguas II. "No entiendo qué objetivo persigue una reunión a la cual no acuden los funcionarios que deberían responder todas las inquietudes", expresó.

Osorio afirmó que los cuestionamientos al cambio tecnológico propuesto en la adenda 13 siguen siendo inexactos. Añadió que la firma ocurrirá solo si existe el visto bueno de Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas. "Somos respetuosos del estado de derecho, no de opiniones subjetivas". Indicó que acudiría al llamado de cualquier comisión investigadora.