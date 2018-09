Gustavo Guerra pide a medios no cubrir debate de Reggiardo y Belmont

El debate electoral que Ricardo Belmont (Perú Libertario) y Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) han programado para realizar posiblemente este domingo ha motivado el rechazo de varios postulantes a la alcaldía de Lima.

El candidato de Juntos por el Perú (JPP), Gustavo Guerra García, invocó a los medios de comunicación a no transmitir dicho evento, al que calificó como un “circo”. Como se recuerda, este 30 de setiembre también se realiza el segundo debate que organiza el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Basta ya, el hermanito y el hermanón quieren amarrar la elección y repartirse Lima como si fuese un programa de televisión, y no debemos permitirlo”, expresó en un pronunciamiento.

“Reggiardo y Belmont, son dos caras de la misma moneda. No debaten porque no tienen propuestas; no se atacan porque son los siameses de esta elección. El hermanito y el hermanón”, añadió Guerra García.

Como se conoce, Reggiardo y Belmont han decidido no participar de los debates que el órgano electoral programó en dos fechas, pese a que ambos postulantes firmaron un pacto donde se comprometen a respetar las reglas electorales.

“En lugar de dar la cara a los limeños, quieren armar su propio circo con un falso debate que en realidad es puro show. Que no te falten el respeto. Que no nos engañen y que los medios de comunicación no entren en esta estrategia que han diseñado para repartirse la ciudad”, dijo en otro momento el postulante de JPP.

Más temprano, el presidente del JNE, Víctor Ticona, también cuestionó el debate que Belmont y Reggiardo tenían previsto realizar de manera paralela al evento principal. Vía un comunicado, la autoridad exhortó a los aspirantes a respetar los derechos del electorado.