Úrsula Letona: "Cuestión de confianza no está sujeta a los proyectos de ley"

Ajedrez político. La congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona, afirmó que el mismo presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, suscribió que "la cuestión de confianza no está sujeta a los proyectos de ley", en referencia a las iniciativas legislativas para la reforma del sistema judicial y político planteado por el presidente Martín Vizcarra.

"Es el propio premier César Villanueva, que lejos de la actitud confrontacional, él mismo suscribe que la cuestión de confianza no está sujeta a los proyectos de ley. La cuestión de confianza se sujeta en dos políticas de Estado. En el quinto párrafo señala que la cuestión de confianza se encuentra exceptuada de las prohibiciones establecidas en el artículo 86 del Reglamento", dijo la parlamentaria fujimorista en Canal N.

En la moción que se votó en el Pleno del Congreso para la cuestión de confianza, no se establece plazos ni fechas para la aprobación de los proyectos de reforma constitucional. Juan Sheput, congresista de Peruanos por el Kambio (Ppk), sostuvo que "tal y como está aprobada la moción [...] no garantiza que haya un referéndum". Al parecer, su hipótesis tendría más sentido con las declaraciones de Úrsula Letona que aclaró esta situación.

"Lo de ayer ha sido otorgar la confianza al Ejecutivo para dos políticas de Estado. En las democracias no existen cronogramas, plazos, no existen prohibiciones de mejorar los proyectos. La Constitución nos impedía tomar acuerdo sujeto a plazos. [...] Fue por eso que no se colocaron plazos ni fechas", explicó Úrsula Letona.

Precisamente, la legisladora fujimorista se refiere a las dos políticas de gobierno que fueron planteadas en la moción que se votó en el Congreso para la cuestión de confianza: corrupción y defensa de la institucionalidad. Para Úrsula Letona, estas dos políticas de gobierno no significa la aprobación de los proyectos de reforma. Sin embargo, para el Ejecutivo es todo lo contrario.

"Para nosotros no será completo sino están las cuatros (reformas) y tampoco será completo si es que eso no pasa al referéndum”, dijo el premier César Villanueva tras plantear cuestión de confianza. A su vez, durante su visita a Arequipa, el presidente Martín Vizcarra señaló: "Felicito que el Congreso de la República nos haya dado al Ejecutivo la confianza para que se ejecute los cuatro proyectos de reforma constitucional y estos sean llevados al referéndum".