Candidatos prometen desde un metro hasta ampliar secundaria a seis años en Arequipa

La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa convocó a debate a los candidatos que, de acuerdo a una encuesta, lideran las preferencias electorales al sillón regional y provincial.

Ayer los postulantes debatieron y aunque esta vez no predominaron los pullazos, sí resaltaron las propuestas de corte populista.

Por ejemplo, Marco Falconí, candidato a la alcaldía provincial de Arequipa por Fuerza Arequipeña, propuso en el tema de movilidad urbana un metro; además que este funcione en paralelo al Sistema Integrado de Transporte (SIT). "Es una decisión política que la vamos a implementar", dijo.

Elvis Jump, especialista en el sector, señala que esta propuesta es una muestra de ignorancia, pues la competencia del transporte sobre rieles corresponde al Gobierno nacional. Añadió que el costo y mantenimiento de un metro es caro y que la propuesta es inviable para Arequipa.

Álvaro Moscoso de Unidos por el Gran Cambio siguió en la línea de propuestas populistas y prometió un plan de formalización a los taxistas al 100%. Dice que pondrá en un padrón a los cinco mil conductores que están en la informalidad.

Jump señala que la red vial está colapsada justamente por la proliferación de taxis y que es una propuesta orientada a no perder el colchón electoral.

Omar Candia de Arequipa Renace promete implementar un observatorio de seguridad ciudadana que funcionará con un software que mandarán a desarrollar. Estiman un costo de 70 000 soles. Por su parte, Víctor Rivera de Juntos por el Desarrollo señaló que no sacará las rejas de los parques y pondrá durante todo el día a personal para que vigile los espacios. Además, dio la propuesta de lanzar químicos al ambiente que combatan la contaminación. Al consultarle cuáles eran, respondió que estaban en estudio y no quería adelantarlo.

A LA REGIÓN

El debate de los candidatos al gobierno regional fue algo más polémico. Predominaron los temas en alusión al conflicto de Tía María, salud, educación y corrupción. Se tocó poco el proyecto Majes Siguas II.

Por ejemplo, en el sector salud, Alfredo Zegarra de Arequipa Renace prometió una ambulancia aérea que gestionaría en convenio con las Fuerzas Armadas. Gustavo Rondón de Fuerza Arequipeña dice que en las postas más alejadas, implementará el sistema de telemedicina, que consiste en transmitir los exámenes de rayos X por Internet. Sus propuestas fueron criticadas por sus contendores, quienes le increparon su paso por Salud.

Una de las propuestas que sorprendió es la que dio Elmer Cáceres de Unidos por el Gran Cambio. En Educación, pretende ampliar el nivel secundario de cinco a seis años. Cuando fue cuestionado sobre si es su competencia, señaló que solo se trata de una proposición que presentará ante el Ministerio de Educación.

Javier Ísmodes de Arequipa Transformación prometió pagar la deuda social a todos los docentes y, fuera del debate, dijo que formalizará a todas las asociaciones de vivienda que están en la ilegalidad. ❧

Posiciones sobre Tía María y Cerro Verde

A los candidatos a la Región, se les consultó sobre su posición respecto al proyecto Tía María. Zegarra dijo que convocará una mesa de diálogo para ver la posición de la población. Ísmodes respondió que mientras no haya aprobación de la población, el proyecto no va. Gustavo Rondón sostuvo que apostará por lo que diga la gente. Mientras que Elmer Cáceres dijo que no está de acuerdo con el proyecto.

La relación con la minera Cerro Verde también fue consultada. Cáceres señaló que exigirá el pago del íntegro de las regalías mineras para hacer obras. Ísmodes criticó que se hagan promesas sobre un monto que aún está en discusión. Mientras que Zegarra respondió que no tendría problema en pedir ayuda a una empresa minera.