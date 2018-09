Arequipa: Candidatos excluidos de debates de universidades y CCIA protestan

Ocho candidatos provinciales de diferentes agrupaciones políticas realizaron una conferencia para cuestionar los resultados de la última encuesta de Datum. Manifestaron que esta es "ilegal, antidemocrática y solo estaría orientando los votos" para beneficiar a un reducido grupo de aspirantes.

Con esta encuesta, la Cámara de Comercio e Industria convocó a los cinco postulantes que van primeros, tanto para el gobierno regional como para el municipio de Arequipa, a un debate electoral.

Yamel Romero, de Restauración Nacional, no se guardó calificativos. "Es ilegal, ilegítima. Tiene muchas observaciones que no concuerdan con la norma legal y técnica que se requiere", manifestó exaltado.

No contento con esto, aseguró que Datum no habría hecho la encuesta directamente, sino que "contrató una empresa de Jaime Candia, hermano de Omar Candia, candidato de Arequipa Renace". Además de esto, indicó que una fuente interna le dijo que la encuesta se hizo a finales de agosto y no los primeros días de setiembre como dice Datum.

A pesar de la insistencia, Romero no quiso dar nombres. Solo pidió que la fiscalía investigue este caso.

Sin embargo, Romero y casi todos los candidatos cuelgan en sus fanpages de Facebook encuestas de empresas no autorizadas por el Jurado Nacional de Elecciones, donde salen en los primeros puestos. Para ellos, estas tienen más validez, porque "reflejan la verdadera intención de la población".