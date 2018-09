Hamilton Castro defendió acuerdo que recuperó cuenta de exsocio de Montesinos.

El fiscal Hamilton Castro, ex jefe del Equipo Especial del caso Lava Jato, fue acusado ceder US$2 millones a Alberto Venero, ex socio y principal testaferro de Vladimiro Montesinos, a través de un acuerdo extrajudicial "secreto" en donde se recuperó US$ 15 millones de dicha cuenta offshore.

"Se han dicho dos cosas: que hubo un acuerdo irregular y una transacción secreta. Ninguna de las dos cosas son ciertas. No es irregular porque está en el marco de la ley. Desde el 2015, con resoluciones de la Fiscalía de la Nación, tengo la competencia de recuperar activos de cuentas del extranjero del caso Fujimori-Montesinos", señaló Hamilton Castro en Canal N.

Asimismo explicó que dentro de dicha competencia, a fines del año 2016 se abrió "investigación preliminar de pérdida de dominio a la cuenta cuyo cual beneficiario era (Alberto) Venero".

"Yo soy el titular como fiscal para recuperar esos activos. Esta cuenta (de Alberto Venero) está congelada desde el 2001. El Estado no ha sido capaz de recuperar esta cuenta a pesar del tiempo. Ni la Procuraduría, ni los fiscales de los casos introdujeron esta pretensión. Los suizos están pidiendo de manera reiterada que el Perú emita una sentencia definitiva que permita recuperar esos fondos que están hace 18 años", agregó.