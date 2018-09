Jorge Alva: “Estamos listos para recoger firmas por el referéndum”

Alva Hurtado informó que han formado una coalición de 16 universidades nacionales que impulsará el referéndum entre un millón de alumnos. Dice que están listos. Cuestiona al Congreso por no abordar aún las reformas. Denuncia relación de fiscal Chávarry con Fuerza Popular y dice que debe dar un paso al costado.

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha dicho que debatirán solo la reforma judicial. ¿Qué opina?

Es importante que se haga el referéndum porque responde a la demanda de la población ante las circunstancias que ha pasado el país de podredumbre de los distintos poderes del Estado y las maledicencias en el manejo de la gestión pública.

Sin embargo, el fujimorismo le pone trabas a esta reforma política.

No se puede hacer una parte sino también la reforma política. Las dos están fallando. Hemos podido apreciar la conexión del Poder Judicial y la política. Con solo abordar el Poder Judicial no arreglamos la cuestión política que también está podrida. Y me refiero a la calidad de los congresistas, a la reelección, al financiamiento de los partidos políticos.

Ayer se levantó el Pleno que debía debatir la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura porque no hubo dictamen.

Hay piedras en el camino, no se quiere recomponer el CNM; la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (ANUP) vio este problema hace muchos años, esos delegados de las universidades públicas no nos representaban porque habían sido electos a dedo. Lo hicimos público hace más de dos años. No nos hicieron caso, claro, porque era toda una podredumbre.

La Comisión de Constitución pretendió en su predictamen sobre el CNM que el Congreso elija a los jefes de ONPE y RENIEC. ¿Qué le parece?

No podemos ir contra la Constitución, que da las reglas de cómo se elige a los jefes de ambas instituciones. No puede ser que estos señores quieran cambiarla de un día para otro.

Justicia ha recogido parte de la propuesta del Ejecutivo en cuanto a la conformación de los miembros del CNM. ¿Cuál es su posición?

La Comisión Wagner restringió la participación de los colegios profesionales y de la universidad, y permitió solo la participación de los abogados. Allí discrepamos. Antes había una mayor apertura y podían ser de cualquier profesión. Tenemos muy buena experiencia. Por ejemplo, hemos tenido al ingeniero Gonzalo García Nuñez o a Luis Maezono, que han tenido muy buen comportamiento.

¿No cree que lo mejor es que Justicia y Constitución trabajen juntos en las reformas?

Mire, aquí hay una cosa concreta. El presidente ha hecho cuatro propuestas de ley y eso hay que discutirlo ya, han pasado 37 días y las cosas siguen dando vueltas. Si el Congreso de la República no dice nada y le da larga, si alcanzamos los 2 millones y medio de firmas que se necesitan, solicitaremos al JNE el referéndum. Eso es lo que queremos y estamos listos.

¿La UNI está en la tarea de conseguir firmas?

Los miembros de la ANUP queremos apoyar esta iniciativa y con nuestra gente voluntariamente lanzarnos a la tarea de sacar las firmas y vamos a comenzar el día 15. Creo que lo podemos lograr para este año. El país no puede esperar, estamos hartos de tanta sinvergüencería y corruptela.

¿Participarán los alumnos?

Voluntariamente. Hay 16 universidades que se están integrando. Entre estudiantes universitarios hay un millón. No tenemos tiempo que perder, ya queremos comenzar.

Ayer el pueblo ha marchado contra la permanencia de Chávarry. ¿No cree que hay una estrecha relación entre el fiscal y Fuerza Popular?

Se siente respaldado por los congresistas de oposición. No podemos tener de fiscal de la Nación a un mentiroso, tiene que dar un paso al costado y no lo da porque siente apoyo. Si no vamos a tener que salir a las calles y botarlo. Que hay una conexión de uno con el otro, no me cabe la menor duda.

¿Cree que están armando un escenario de vacancia?

No creo que puedan con la vacancia, en esta oportunidad, el pueblo está apoyando al presidente, qué vacancia van a poder hacer.

Algunos ministros han deslizado la cuestión de confianza. ¿Lo ve como una opción?

Estamos muy lejos de esa circunstancia, en estos momentos estamos para demostrarles a los políticos, jueces y fiscales que el pueblo no los quiere. Esa sería otra etapa.