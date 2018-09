Liliana La Rosa, del MIDIS: "43 de cada 100 niños tienen anemia en el Perú"

La Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa, se refirió a la problemática que atraviesa el país en torno a la corrupción y se compromete a que su cartera no va a dejar de trabajar. “Está claro que nadie nos va a doblegar en la lucha contra la corrupción, venimos trabajando en la mejoría de programas sociales y mejorando los servicios en bienestar de la ciudadanía”, sostuvo.

Acerca del pedido de referéndum, la ministra lamenta que desde el Congreso no estén asumiendo la urgencia que tienen estas reformas; sin embargo, sostiene que eso no significará que el Poder Ejecutivo pare en sus labores. “Ya son 34 días que el Congreso no hace nada, la ciudadanía ya podrá hacer su propio juicio de la situación”, mencionó.

Acerca del presupuesto para el MIDIS, menciona que como ente rector han empezado a constituir el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Además, menciona que desde su Ministerio han sacado siete lineamientos de política que van en consonancia con los del Ejecutivo, centrándose principalmente en gestión territorial.

La Rosa también mencionó que el MIDIS propone que candidatos a elecciones municipales y regionales incluyan el tema de la lucha contra la anemia, pues este problema viene en aumento. “Tenemos 10 años con los mismos números, 43 de cada 100 niños tienen anemia y lo peor es que esto se concentra en los niños entre 0-1 año que es la etapa donde el cerebro del niño se desarrolla más”, lamentó.

Finalmente, sostuvo que, si bien la anemia existe en todos los sectores, la forma de manejo de esta es distinta. “En los sectores medios y altos, basta con el sulfato ferroso y darle hierro para que el niño se recupere, pero, pensando en los sectores de pobreza extrema, hay falta de agua limpia y escaso acceso a la alimentación”, sentenció.