Hinostroza se presentó en el Congreso y negó relación con Chávarry y Camayo [VIDEO]

Esta tarde se presentó el suspendido juez, César Hinostroza, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso en calidad de testigo, para responder por la denuncia constitucional presentada en contra del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Durante el interrogatorio Hinostroza deslindó cualquier tipo de amistad con el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, indicando que lo conoció hace años cuando ambos eran instructores de Huaral, pero que perdió comunicación con él cuando éste viajó a Huaral.

"Al señor Chávarry lo conozco desde que era juez instructor de Huaral. Luego lo dejé de ver durante muchos años porque yo trabajaba en la provincia de Talara. Lo volví a ver en la academia de la Magristratura cuando formamos parte del consejo directivo de la academia de la Magistratura", declaró Chávarry.

"Lo conozco como colega cuando éramos jueces de instancia. Luego lo volví a ver cuando nos encontramos en la academia de Magistratura", detalló.

Relación con Antonio Camayo

Respecto a su relación con Antonio Camayo, hoy detenido por presuntamente integrar la banda criminal "Los Cuellos Blandos del Puerto", Hinostroza indicó que no lo considera su "amigo" y que el término "primo", famoso por los audios de la corrupción, era porque eran "paisanos".

"Al señor camayo lo conozco, no recuerdo bien, en 2016 en adelante. Lo conocí en un evento deportivo. Me enteré que era del centro del Perú. Nos tratábamos casi de primos, pero en realidad éramos paisanos. Luego me invitó a su casa, de vez en cuando iba a sus reuniones, no tengo mayor acercamiento. No lo conozco desde niño para considerarlo amigo".

Reunión con la prensa

"Cuando llegué ya no había periodistas", fue lo primero que declaró César Hinostroza cuando fue consultado por la reunión que se organizó con en la casa de Antonio Camayo.

Según sus declaraciones, Hinostroza llegó tarde a la reunión por temas laborales, encontrando solo al señor Antonio Camayo, al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y a dos personas con las que conversó de política, pero que no les preguntó su nombre porque en ese momento no lo consideró necesario.

"Comentó (Antonio Camayo) que era bueno dar a conocer los programas de trabajo a los medios de comunicación como una especia de proyección social. Me dijo que tenía amigos, pero nunca me presento a un director o amigo en concreto", comentó Hinostroza.