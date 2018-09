Decana del CAL responde a Villa Stein por vincularla con personero legal de PPK

La decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), María Elena Portocarrero, calificó de “irresponsable” las expresiones que tuvo el exjuez supremo, Javier Villa Stein a través de Twitter.

Villa Stein había insinuado que el abogado Carlos Portocarrero, personero legal de Peruanos Por el Kambio (PPK) relacionado a José Luis Cavassa, es primo de la Decana del Colegio de Abogados de Lima.

“Una pregunta: ¿El abogado Carlos Portocarrero, personero legal de PPK, con quien coordinaba José Luis Cavassa lo de sus pagos, es pariente de la Decana del Colegio de Abogados de Lima, María Elena Portocarrero Zamora? No olvidemos que Cavassa era hombre clave en la ONPE”, escribió Villa Stein.

Sin embargo, la decana del CAL lo desmintió y le increpó que no le haya preguntado previamente antes de publicar ese comentario en redes sociales teniendo en cuenta lo delicado que representa la declaración de José Cavassa respecto a su participación en PPK.

“Javier Villa Stein, no es mi pariente y no tengo absolutamente ningún vínculo con el abogado Carlos Portocarrero y me extraña su pregunta ya que usted conoce a mi familia y si tenía esa duda nada le hubiera costado llamarme en lugar de crear “mal entendidos” por redes sociales. Lamentable”, respondió la decana.

En comunicación con La República, Portocarrero consideró que el comentario de Villa Stein “es una falta de respeto a las instituciones”.

“Ahora hay que buscar la fuerza de las instituciones, deslizar un comentario inapropiado antes de tener la caballerosidad de preguntármelo, denota un egoísmo”, precisó.

La especulación de Villa Stein fue posterior a que se reveló que José Cavassa declaró ante el Ministerio Público (MP) que habría trabajado para PPK durante la campaña del 2016.

Cavassa señaló que el nexo para coordinar los pagos por sus servicios era el expersonero legal de PPK, Carlos Portocarrero, quien, según su versión, se contactaba con el congresista oficialista Gilbert Violeta. En base a ello, nació el cuestionamiento de Villa Stein, refutado por la decana del CAL.