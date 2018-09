Julio Gagó: perfil, hoja de vida y propuestas de candidato a la alcaldía de Lima

Julio Gagó Pérez fue congresista por el partido fujimorista entre 2011 y 2016, pero hoy aspira a la alcaldía de Lima con una agrupación diferente: Avanza País.

El excongresista estudió derecho y ciencias políticas en la Pontificia Universidad Católica de Perú e incursionó a la política en 2005 como secretario nacional de prensa del Partido Justicia Nacional. El abogado de 57 años fue presidente del directorio de Jaamsa, exgerente general de la empresa Faga Motors.

En su paso por el Congreso, Julio Gagó enfrentó una suspensión por 120 días por sus vínculos con la empresa Copy Depot. El entonces parlamentario tuvo que dejar en 2014 la vocería de su bancada en medio de las investigaciones por presuntamente proveer al Estado de maquinarias de oficina a través de terceros para evadir la Ley de Contrataciones del Estado. Se reintegró al Parlamento a finales de ese año.

Gagó Pérez estuvo en el fujimorismo durante 5 años, aunque él asegura que nunca como militante. “Simplemente porque decidí seguir siendo independiente con otro partido. Yo nunca he sido militante de Fuerza Popular. Siempre me he presentado como candidato independiente y he estado en el fujimorismo 5 años, cumpliendo desde el primer día hasta el último”, le dijo a La República en una entrevista en mayo pasado.

Ficha técnica de candidatura de Julio Gagó

-Partido político: Avanza País

-Sentencias por delitos dolosos: No registra

-Emitió declaración jurada de bienes y rentas

Principales propuestas

Seguridad Ciudadana

-Patrullajes mixtos entre el Serenazgo y la PNP.

-Regular y reducir los disparadores del delito, como alcohol, drogas y armas.

-Potenciar la participación activa de la sociedad, como juntas vecinales.

-Fortalecer el modelo de central de comunicaciones y videovigilancia.

-Apoyar las políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas

por la violencia y el delito.

-Atender y prevenir de modo integral la violencia de género en el espacio doméstico-privado y en el ámbito público.

Transporte urbano

-Prolongación de la ruta del Metropolitano hasta Carabayllo y Villa el Salvador.

Adquisición de nuevas unidades para el Metropolitano, la ampliación del horario de atención hasta la medianoche y desde las 4.30 a. m.

-Ampliación de la Vía Expresa.

- Implementar “La vía verde”, es decir nuevas vías, pero con vida y salud.

-Crear once redes de teleféricos.

Gestión de riesgos de desastres

-Asumir la responsabilidad en el planeamiento de todas las actividades de GRD.

-Dar cumplimiento a las normas y medidas de seguridad que disponga el

SINAGERD.

-Determinar las medidas que hagan viable la reubicación de la población que

habitan en áreas críticas.

-Realizar el planeamiento y ejecución de simulacros de desastres y poner en

práctica el Plan de Continuidad Operativa del Distrito.

Otras propuestas

-Desarrollo de un eje comercial, para limeños emprendedores.

-Nueva red turística paisajística.

-Acceso de la población a servicios, salud, seguridad, titulación, etc.

-Lograr llevar hacia las partes medias y altas de los cerros, postas médicas, puestos de vigilancia de serenazgo, comisarías, oficinas multiservicios de Sunarp, Sunat, Cofopri, Essalud, Beca 18 y los diversos programas de atención social.