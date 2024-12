¡Atención, inmigrantes en EE. UU.!: si eres indocumentado, ¿puedes viajar en avión sin ser detenido?

Para muchos inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, la posibilidad de abordar un avión sin ser detenidos por las autoridades migratorias genera incertidumbre. Viajar por vía aérea es una necesidad frecuente, pero las restricciones en materia de identificación, junto con los controles en aeropuertos, hacen que este proceso sea más complejo para quienes carecen de un estatus migratorio regular.

Desde la implementación del Real ID, viajar se ha vuelto aún más complicado para este grupo. Las aerolíneas requieren identificaciones oficiales que cumplan con normas específicas, lo que puede limitar las opciones disponibles para los inmigrantes. Sin embargo, existen alternativas legales que podrían facilitar el tránsito, siempre que se sigan las recomendaciones adecuadas. A continuación, exploraremos qué debes tener en cuenta si te encuentras en esta situación.

¿Puedes viajar en avión sin ser detenido si eres indocumentado en Estados Unidos?

1. Documentos aceptados por las aerolíneas:

A pesar de los desafíos, las aerolíneas aceptan ciertos tipos de identificación que no necesariamente son Real ID. Entre ellos se incluyen pasaportes extranjeros válidos, identificaciones consulares o licencias de conducir emitidas en estados que permiten a los indocumentados obtener este tipo de documento. Sin embargo, el uso de estas identificaciones no elimina completamente el riesgo de ser interrogado por agentes de seguridad en los puntos de control.

2. Riesgos de los puntos de control TSA:

El personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) no tiene como función principal aplicar leyes migratorias, pero colabora con ICE en casos específicos. Por esta razón, presentar documentos inconsistentes o no válidos podría llevar a que tu caso sea derivado a las autoridades migratorias. Es fundamental asegurarte de que los documentos que presentes estén en regla.

3. Consejos para minimizar riesgos:

Planificar tu viaje con antelación y evitar aeropuertos situados cerca de la frontera puede ayudarte a reducir posibilidades de encuentros con agentes de ICE. Además, optar por horarios menos concurridos podría facilitar un tránsito más fluido.

Los expertos aconsejan planificar con anticipación y estar bien informado sobre políticas aeroportuarias para minimizar riesgos. Foto: Univision

¿Qué es el Real ID y cómo afecta a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos?

El Real ID es una normativa que establece estándares de seguridad más estrictos para identificaciones emitidas por los estados. Desde mayo de 2025, todos los viajeros deberán presentar un Real ID para abordar vuelos domésticos. Este requisito complica la situación para los inmigrantes sin estatus legal, ya que la mayoría de ellos no puede obtener un documento que cumpla con estas regulaciones.

Sin embargo, los expertos, como Andrew Newcomb, especialista en leyes migratorias, señalan que es posible viajar con identificaciones alternativas siempre que sean válidas y aceptadas por la TSA. Además, recalcan que estar bien informado sobre las políticas aeroportuarias es clave para evitar inconvenientes.

¿Qué pasa si te detienen en un aeropuerto de Estados Unidos?

En el caso de ser retenido durante un viaje, conocer tus derechos es crucial. Los inmigrantes indocumentados tienen derecho a permanecer en silencio y solicitar la presencia de un abogado. No estás obligado a firmar documentos sin asesoramiento legal, y es importante evitar proporcionar información que pueda ser utilizada en tu contra.

Andrew Newcomb sugiere que, aunque el riesgo nunca desaparece completamente, seguir estos lineamientos puede ayudarte a navegar por un sistema que a menudo es confuso y desafiante. Recuerda que actuar con precaución y mantener la calma en estas situaciones puede marcar la diferencia.