Nuevos audios involucran a Guido Aguila y Maurico Mulder

Un nuevo personaje aparece en los audios que ha revelado IDL-Reporteros esta madrugada, involucrando de manera directa al congresista aprista Mauricio Mulder y el consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila.

Se trata de antiguo empresario aprista, Mario Mendoza, quien aparece en conversaciones donde hay un explícito tráfico de influencias con Walter Ríos, las cuales ocurrieron en abril pasado.

Minutos después, Mario Mendoza recibe la llamada de Walter Ríos, quien le ofrece los servicios de un juez, "un laborista de primer nivel y pro empresario porque ha trabajado en el estudio Muñiz". Durante el transcurso del mismo día, Mendoza se vuelve a comunicar con Ríos para pedirle un favor: que ayude a su amigo, Salvador Castañeda Córdova, gerente de administración de la municipalidad del Callao.

PUEDES VER Guido Águila renunció al Consejo Nacional de la Magistratura

Mendoza se comunica una vez más con Ríos y conecta la llamada con Castañeda para que le de su número de expediente. El empresario aprista mantuvo una cercana relación con el magistrado César Hinostroza. En los nuevos audios, se reveló que Mendoza le pide a Hinostroza que le coordine una reunión urgente con el alcalde de Carmen de la Legua-Reynoso, Raúl Odar.

En el siguiente audio se muestra que el fiscal supremo de Control Interno, Víctor Raúl Rodríguez Monteza, el mismo fiscal que exigió ilegalmente que los periodistas de IDL-Reporteros y Panorama entreguen sus audios, tiene una estrecha relación con el empresario Mario Mendoza.

Y no quedaba ahí nomas, pues el empresario Mendoza no solo mantenía contacto con ellos sino también con Guido Aguila y también el congresista aprista, Maurico Mulder. El pasado miércoles 11 de abril, Mendoza se comunica con Mulder para quedar una cena son sus esposas en el restaurante 'La Goria'. Mendoza, le consulta por la ministra de la Mujer, Ana María Mendietta. El congresista le responde que no, pero sí a "quienes la pusieron".

Al siguiente día, se vuelven a comunicar a través de una llamada y Mendoza le pide a Mulder que se reúnan personalmente. Mulder le dice que se encuentra ocupado y quedan en verse cuando el congresista se libere.

Después de algunos días, Mario Mendoza se comunica con Guido Aguila para que se sume a la cena que tenía pendiente con Mauricio Mulder. Aguila le responde que viajará a Trujillo ese día y Mendoza le propone adelantar la cena. El empresario aprovecha la oportunidad para pedirle a Aguila, que le de "una empujadita a un amigo. Juan Canahualpa", quien es un postulante al cargo de fiscal.

En esa ocasión el CNM realizaba concurso para diferentes plazas, una de ellas, era a la que postulaba Canahualpa. La cita pactada iba a ser para este jueves, ante este hecho, Guido Aguila le dice a Mendoza que lo llame a otro número.