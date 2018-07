Ex juez Villa Stein alienta “pronunciamiento cívico-militar” contra Vizcarra

A través de su cuenta de Twitter, el ex titular del Poder Judicial, Javier Villa Stein, advirtió al presidente Martín Vizcarra que frente a la corrupción que atraviesa el país en el sistema judicial, "un pronunciamiento cívico - militar puede llegar".

Villa Stein criticó las designaciones que hizo el Jefe de Estado al conformar la comisión encargada de crear una propuesta de reforma judicial.

"Martín Vizcarra no acierta una, sometido al poder fáctico y golpista caviar, pretende una reforma de la institutocionalidad judicial con los mismos ursupuradores", escribió.

El ex presidente del PJ, se sumó a los cuestionamientos que otras fuerzas políticas vienen realizando a este grupo de trabajo por la presencia del ex ministro del Interior, Walter Albán y el magistrado Hugo Sivina.

Al primero lo critican por haber participado en la gestión del expresidente Ollanta Humala, mientras que al magistrado Sivina, por su participación del aniversario de la Marina de Guerra en la Base Naval y posar en una foto junto a Vladimiro Montesinos.

"Es mi posición que quienes no se pronuncien contra el golpismo caviar de facto en el Perú están en la línea de traición a la patria y ha llegado el momento de pararlos en seco", añadió Villa Stein.

Además agregó que "no le parece razonable ni democrático que en nombre de la democracia, usurpadas por caviares no elegidos, se traicione al Perú, se siente en el banquillo del acusado al vencedor del terrorismo en contubernio con cofradías extranjeras como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)".

El grupo de trabajo de reforma judicial, está presidido por el excanciller, Allan Wagner y conformado por el abogado Samuel Abad, el ex defensor Eduardo Vega , la exviceministra Ana Revilla y la ex magistrada del Tribunal Constitucional (TC), Delia Revoredo.

