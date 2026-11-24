El 20 de octubre, Oxfam y el Instituto de Estudios Peruanos presentaron los resultados de la tercera Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades (ENADES 2026). Uno de sus datos sigue siendo prácticamente igual desde el 2022. Siete de cada diez peruanos consideran que el Perú es un país muy o algo desigual. Otro dato, en cambio, debería inquietarnos. En solo dos años, quienes consideran inaceptable esa desigualdad pasaron de ser la mitad a poco más de un tercio; es decir, del 51% al 38%.

Este último dato podría leerse como resignación, pero no lo es. Es algo más grave. Los peruanos no hemos dejado de ver la desigualdad, sino que estamos dejando de reconocerla.

Al revisar los microdatos de la encuesta, la distancia entre ver y condenar se hace más nítida. Entre quienes afirman que el país es muy desigual, la proporción que la considera inaceptable venía en aumento y, entre 2024 y 2026, cayó del 56% al 42%. Hubo un quiebre más que un desgaste paulatino. Esta caída no se concentró en un sector. Ocurrió en todos los niveles socioeconómicos, también entre los más acomodados, que eran quienes con más fuerza la rechazaban. En el nivel A/B, el rechazo cayó casi veinte puntos. La desigualdad sigue siendo visible para todos. Lo que se debilita es el juicio que la acompaña.

Hace quince años, en un balance sobre las desigualdades en el Perú, propuse que la desigualdad tiene una dimensión moral. Allí donde la evidencia de una desigualdad no despierta indignación, deja de ser reconocida como tal y se llega incluso a negar su existencia. Por eso, ver una brecha no es lo mismo que reconocer una injusticia. Para que una cosa se convierta en la otra, algo en ella tiene que resultarnos intolerable. La indignación no es un exceso emocional que acompaña al diagnóstico. Es lo que hace posible el diagnóstico.

La filósofa Judith Shklar dedicó uno de sus libros más lúcidos, Los rostros de la injusticia, a esa frontera. Sostuvo que la línea que separa la injusticia de la desgracia no es una regla que baste con seguir, sino una elección política. Para ella, siempre será más fácil ver en las angustias de los demás una desgracia que una injusticia. Eso es lo que muestra la ENADES. La brecha sigue ahí, pero empieza a leerse como mala fortuna, como algo que simplemente ocurre y no como algo que alguien hace o permite.

La encuesta tiene un dato que empeora el cuadro. El 84% de peruanos cree que el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio. La dominación se ve con claridad, pero incluso entre quienes la ven, solo cuatro de cada diez consideran inaceptable la desigualdad. En aquel balance sostuve, también, que la desigualdad se comprende desde dos dimensiones: la moral y la política. Hoy parecen haberse separado. Lo político se percibe, mientras que lo moral se apaga. Se sabe quién manda y en beneficio de quién, pero lo que se ha perdido es la convicción de que eso, además de cierto, es injusto.

Sin embargo, la demanda no desaparece. Cerca del 70% de peruanos sigue pidiendo que el Estado aplique políticas firmes para reducir la desigualdad de ingresos, como en 2022 y en 2024. Pero una exigencia sin indignación es una exigencia fácil de ignorar. Se le pide al Estado que actúe sobre algo que, al mismo tiempo, se ha dejado de considerar intolerable. Shklar llamó injusticia pasiva al fallo cívico de no detener una injusticia que se podría detener. Una ciudadanía que ya no se escandaliza difícilmente obliga a un gobierno a corregir lo que dejó de escandalizar.

Queda una pregunta: ¿es tolerable la desigualdad mientras exista cierto grado de movilidad social? La ENADES no la responde, pero sí ofrece una pista. Hoy el 66% de peruanos cree vivir mejor que sus padres a su edad, seis puntos más que hace dos años. La coincidencia no prueba nada, pero merece atención. Es posible que, cuando la vida propia mejora, la desgracia ajena resulte más fácil de aceptar.

Lo que describe la encuesta se parece a una anestesia. La desigualdad sigue en el cuerpo del país, pero ha dejado de doler, y lo que no duele no se trata. Hay, sin embargo, un lugar donde el dolor persiste. Entre quienes sienten que no tienen ningún poder sobre las decisiones del país, casi la mitad considera inaceptable la desigualdad; entre quienes sienten que sí lo tienen, no llega a tres de cada diez. Como advirtió Shklar, solo las víctimas, a veces, se resisten a ver desgracia donde hay injusticia. Esa indignación de quienes se sienten fuera es la que todavía mantiene a la desigualdad como un asunto público. Si la democracia no sabe escucharla, otros sabrán capitalizarla.

De cada diez peruanos que ven mucha desigualdad, casi seis ya no la consideran inaceptable. No es la desigualdad que vemos la que debería quitarnos el sueño. Es la que hemos dejado de reconocer.