Mucha gente está, con razón, muy preocupada por los efectos negativos que se esperan del Fenómeno de El Niño (FEN) este año y el que viene. Se preguntan si venderán lo suficiente el bodeguero de la esquina, la señora en Gamarra, el peluquero y el dueño de un flamante mototaxi que tiene que pagar un préstamo. Esta preocupación ha aumentado conforme va quedando claro que el FEN va a ser extraordinario (ya lo es) y quizás sea el más fuerte en los más de ciento sesenta años en los que contamos con datos para poder medirlo. Sin minimizar el tremendo sufrimiento y los costos que el FEN ocasionará, además de las vidas que con toda probabilidad se perderán, los peruanos debemos enfrentar al FEN con la convicción de que en cuestión de meses este pasará y que le seguirá, con toda probabilidad, una etapa de crecimiento y prosperidad como no teníamos en más de una década.

Esta opinión no es solo mía, es el consenso entre la gran mayoría de economistas. El Banco Central de Reserva (BCR) estima que, sin el FEN, el Perú hubiera crecido más de 4% anual en el 2026 y en el 2027. ¡Eso sería el mejor resultado en dos años consecutivos desde el 2012 y 2013! Para el 2028 las cosas son, por supuesto, menos claras, pero estimo que, si al crecimiento esperado para ese año se le suma el esperado «rebote» del FEN, creceríamos más de 4%. Ahora, dirán muchos, crecer 4% no es algo que parezca mucho, pero si creciéramos a esa tasa por veinte años, se duplicaría el producto por habitante. Es decir, nuestros hijos tendrían un nivel de vida más del doble del nuestro. ¡Eso sí que es algo por lo cual luchar!

Recordemos que este año se han alcanzado números que no veíamos desde hace veinte años en cuanto a crecimiento del empleo y la inversión privada. Cuando aumenta fuertemente el empleo, aumenta la actividad económica en beneficio de todos. Solo como un ejemplo, las ventas de motos y autos han crecido a tasas que son entre las más altas del mundo. También la construcción de viviendas crece a tasas muy elevadas y el número de créditos hipotecarios ha llegado a niveles nunca antes alcanzados. Estas cifras, entre otras, nos hacen pensar que estaríamos creciendo incluso más de lo que indican las cifras oficiales, que aún se calculan utilizando el año base de 2007 (que se cambiará por la base 2019 muy pronto).

Como he dicho muchas veces antes, lo que resulta indispensable para crecer a tasas altas es la inversión privada, la cual se encuentra en su quinto trimestre de crecer a más de 10%. Y lo que indica la encuesta de expectativas empresariales del BCR es que esta tasa elevada se mantendrá en el futuro previsible. Una elevada inversión genera abundante empleo, lo cual refuerza el círculo virtuoso de la economía. Desde el primer trimestre del 2013 que no logramos una cifra comparable.

El efecto negativo del FEN no lo sabemos, pero la mayoría de estimados para el 2026, sobre el que existe bastante certeza, se acercan a un punto porcentual. Con mayor incertidumbre, el estimado tiende a ser algo mayor para el 2027, pero difícilmente llega a dos puntos porcentuales. Este sería el efecto esperado sobre la producción a lo largo del año, debido a menores cosechas, menor pesca de anchoveta, interrupción del comercio y el turismo, etc. Habrá otros daños muy grandes sobre la infraestructura, como caminos, puentes, represas, viviendas, etc. Pero estos últimos solo afectan a la producción indirectamente (dificultando el transporte, por ejemplo) y, si bien son importantes, no se cuentan como efecto sobre la producción.

Sea cual sea el caso, lo cierto es que, a más tardar, a mediados del 2027 el efecto del FEN habrá pasado. Quedarán estragos que tomarán más tiempo en reparar, por supuesto, pero ya no habrá más daños. De alguna forma, el efecto «rebote» sobre la producción comenzará a sentirse en la segunda mitad del año, cuando empiece la temporada de pesca que no hubo en el periodo equivalente del 2026, por ejemplo.

Ahora no quiero tampoco dar la impresión de que será todo fácil, no es así. En los próximos meses la inflación será elevada, debido a la escasez de alimentos ocasionada por el FEN y, a su vez, por el conflicto en el Medio Oriente, que ha ocasionado el fuerte aumento de precio de todos los derivados del petróleo y del transporte. La inflación es el peor enemigo de los pobres y esta no será la excepción. Pero, con toda probabilidad, la inflación cederá al normalizarse el clima y a partir de marzo próximo, cuando pase el impacto de la elevación del precio del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, con lo cual antes de fin de año estará dentro del rango meta fijado por el BCR, tal como lo indican todas las encuestas al respecto. Así pues, la segunda mitad del 2027 deberá ver a una economía que empieza a crecer vigorosamente y que promete buenos resultados.

Lo que quiero enfatizar es que se viene medio año complicado, en el cual estaremos todos con la atención puesta, como es natural, en los terribles efectos del FEN. Y las noticias se concentrarán en estos, con razón, por los próximos meses. Pero nunca debemos dejar de perder de vista que la economía está en una buena situación y presta a recuperarse en solo medio año. Sí, el FEN nos afectará por unos meses, pero eso lo superaremos y pronto.

Nunca se puede enfatizar lo suficiente lo importante que es el crecimiento económico. Algunos dirán que el crecimiento económico no se come y, felices por su ingenioso comentario, se darán unas palmadas en la espalda. Pero lo que todo el Perú desea realmente es más y mejores empleos y eso solo se consigue consistentemente con mucha inversión privada, como ha ocurrido en los cinco últimos trimestres y como no ocurría en más de trece años.

En la ciudad de Lima, donde tenemos datos más recientes, el empleo ha aumentado en más de quinientas mil personas en esos mismos cinco trimestres. Lima registra el menor porcentaje de gente desempleada desde que se tiene registro en el año 2001. ¡A tasas de crecimiento como las recientes de Lima, todos los que hoy se encuentran desempleados o subempleados en la ciudad tendrían un empleo adecuado en 10 años!

Esto es producto del crecimiento económico del cual casi nos habíamos olvidado. Cuando aumenta el empleo, aumentan los ingresos, con ello aumenta la demanda y así vende más el bodeguero de la esquina, la señora en Gamarra, el peluquero, el dueño de un flamante mototaxi, todos. Por diez años el Perú había dejado de crecer y, por lo tanto, de progresar. Estamos lográndolo de nuevo y eso es motivo de renovada esperanza. Y lo estamos logrando a pesar de las extorsiones, la corrupción y todos los males que nos aquejan. ¡Los peruanos somos un pueblo admirable!

Sí, el FEN nos afectará mucho, pero en breve, más rápido de lo que imaginamos, El Niño también pasará.