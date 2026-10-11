¡Ya no quiero ser solo un sobreviviente!, por Marianella Ledesma

Una de las canciones de Víctor Heredia nos invita a preguntarnos: ¿cómo vivimos? Sobreviviendo, diríamos, ¡sobreviviendo!

En nuestro país, no se vive, sino que se sobrevive, y ello implica una diferencia profunda. Vivir implica disfrutar, proyectarse, tener esperanza y libertad. Sobrevivir implica, simplemente, resistir ante circunstancias que amenazan constantemente la vida y la dignidad. No se debe buscar que las personas estén jurídicamente vivas, sino que tengan las condiciones sociales que les permitan vivir realmente.

Bajo una sensación de cansancio histórico, algunos dirán: ¿cuándo en el Perú se pudo vivir? La mayoría de peruanos somos sobrevivientes históricos. Contemporáneamente, hemos sobrevivido a la hiperinflación del primer gobierno de García, al terrorismo y, ahora, tenemos que hacer frente a la criminalidad y a los pasivos del desorden ambiental que genera la minería ilegal.

Nuestro país está enfermo, sigue enfermo; adolece de muchos problemas, como la inestabilidad política, la debilidad institucional, una permanente corrupción, el aumento de la criminalidad, la desigualdad y la informalidad económica, a lo que se agregan los conflictos socioambientales vinculados a la minería ilegal e informal, la trata de personas, la tala ilegal, la afectación de los territorios de las comunidades en la Amazonía, el pasivo ambiental acumulado en muchas partes de nuestro territorio, etc. Todo ello afecta nuestro bienestar. Sin embargo, me pregunto si quienes ejercen el gobierno tendrán un real compromiso por gestionar estas enfermedades.

Frente a este abanico de males, se ofertó una serie de soluciones en estas últimas elecciones generales. Sin embargo, nada ha cambiado: seguimos con el mismo libreto, con los mismos políticos y funcionarios de siempre.

Ya no se vive, sino se sobrevive

En estos últimos tiempos se ha incrementado la inseguridad ciudadana y la criminalidad. El sicariato y la extorsión, que buscan el cobro de cupos locales (a pequeños y grandes negocios), junto con la corrupción, son la mayor preocupación de la ciudadanía.

El analista de datos Juan Carbajal ha alertado que las denuncias por secuestro apuntan a superar los 5.000 casos en 2026. Es la cifra más alta registrada desde 2020, con un promedio de 14 casos diarios a nivel nacional.

¿Qué hacer frente al incremento de la criminalidad? Esa problemática ha sido materia de la oferta electoral en las recientes elecciones generales. El fujimorismo, grupo político ganador, ha puesto énfasis en el ejercicio de la “mano dura” y ha pedido al Congreso que le delegue facultades para legislar y enfrentar la criminalidad.

La Cámara de Diputados ha otorgado esas facultades y continuará su trámite en el Senado. Eso significa que pronto veremos: a) la mano dura y el orden, comenzando por la reforma policial; b) la intervención del régimen carcelario; c) la modificación de las leyes que dificultan la investigación y el juzgamiento de la criminalidad; d) el tratamiento especializado para la delincuencia juvenil; e) la dotación de recursos materiales para la investigación del Ministerio Público; f) el control migratorio, teniendo en cuenta que la criminalidad supera fronteras territoriales; y g) un procedimiento penal sumarísimo, pero con garantías mínimas, etc.

Las facultades para legislar que solicitó el Ejecutivo se han concedido, en este primer tramo, por la Cámara de Diputados. Pronto, el partido de gobierno tendrá todo en sus manos; veremos cómo gestiona los recursos del Estado para controlar la criminalidad, a partir del marco jurídico que el Ejecutivo elaborará.

Hay que recordar que una democracia no solo debe permitir votar, sino evitar que el ciudadano tenga que escoger entre libertad y seguridad, esto es, entre vivir y sobrevivir.

¡Memoria que lastima!

La palabra sobreviviendo representa también a una parte de la sociedad que continúa marcada por las heridas de su pasado político.

Por un lado, existe un sector de ciudadanos que puede interpretar al fujimorismo como una forma de “sobrevivir” frente al terrorismo, la inseguridad, la crisis económica o el desorden político.

Pero existe otra memoria, completamente distinta: la de quienes recuerdan el autoritarismo, la corrupción, las violaciones de derechos humanos y el debilitamiento institucional.

La canción de Víctor Heredia incorpora la memoria colectiva para mostrar cómo determinados acontecimientos históricos permanecen en la conciencia de una sociedad. Recordar no siempre es un acto neutral. Hay acontecimientos históricos que continúan afectando emocional y socialmente a quienes los vivieron y a las generaciones posteriores. Por ello, hay una deuda social pendiente con las familias de los desaparecidos en la época del conflicto armado y de las personas asesinadas en las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte, quienes hasta hoy no encuentran justicia, por citar algunos casos.

Keiko Fujimori representa políticamente, en buena medida, la continuidad de una identidad política vinculada a su padre y, por ello, sus acciones de gobierno tendrán que definir qué memoria debe prevalecer. Unos recuerdan a Fujimori padre enfrentando al terrorismo y la crisis económica, y recuperando el orden; otros, como el líder de un gobierno autoritario, violador de derechos humanos, corrupto y que promovió el debilitamiento democrático. Sospecho que Fujimori hija escribirá su propia historia, no como una estadista, sino como la continuación de Dina Boluarte II.

Si sobrevivir implica perder la alegría, no podemos resignarnos a ser solo sobrevivientes. Hay que asumir el cambio, la posibilidad de decidir sobre nuestra propia existencia y dejar un futuro para los que vienen, como dice Víctor Heredia. Sin embargo, en el caso peruano, el futuro no es alentador: basta mirar la estadística migratoria de miles de jóvenes que abandonan nuestro país para buscar mejores posibilidades de vida y desarrollo.

No se trata de elegir entre sobrevivir al terrorismo, sobrevivir a la inseguridad, sobrevivir a la crisis económica o sobrevivir a la inestabilidad política. Se trata de vivir bajo un Estado social que funcione y que, al mismo tiempo, respete nuestros derechos. Un Estado que tenga como eje principal a la persona humana y el cumplimiento de sus deberes constitucionales, como proteger a la población de las amenazas contra su seguridad (art. 44 de la Constitución).

La canción de Víctor Heredia, “Sobreviviendo”, es una demanda ética y social al Estado y a la sociedad: no basta con preservar formalmente la vida; una sociedad democrática debe crear condiciones para que las personas puedan desarrollar una existencia digna, segura y con futuro. Por ello, quizá la frase que mejor resume toda la canción sea: “Ya no quiero ser solo un sobreviviente”.