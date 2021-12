Paternalismo cínico, por Marisa Glave

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha desatado una campaña agresiva y de amplia difusión contra el proyecto de reforma tributaria emprendido por el MEF. Como ha recordado José De Echave, no es la primera vez que el gremio lo hace. Por ejemplo, se opusieron activamente a varias normas ambientales, a la ley de regalías mineras o a la puesta en marcha de la norma antielusiva.

Su tono tremendista estuvo siempre presente: “Las inversiones se van air”. Y la verdad es que no se han ido y muchos de estos instrumentos son centrales para la gobernanza de los recursos naturales en el país.

Pero, esta vez, junto al clásico “vamos a espantar a las inversiones”, han sumado el argumento “no pueden gastar” y es sobre este punto que los invito a reflexionar, pues me parece de un paternalismo excesivo y además cínico.

PUEDES VER: Impunidad machista

El proyecto del MEF, que diré es moderado, pues desde otros estudios de sociedad civil se plantea un esquema de mayor recaudación en el sector minero, solo busca captar un porcentaje adicional en momentos de precios altos de los minerales. No cambia el esquema general, busca una mayor recaudación cuando NUESTROS recursos valen más en el mercado internacional, ¿para qué? Pues para que no pase que nuevamente NUESTROS recursos engorden los ingresos de los concesionarios por el incremento de los precios y no las arcas del Estado para aumentar la inversión pública.

A diferencia de otros sectores de la economía, es central decir que en el caso de la minería la materia prima es nuestra reserva de recursos estratégicos. Insisto, son nuestros recursos naturales, además son no renovables, es decir, una vez explotados, simplemente se acabaron.

Imagine usted que tiene una herencia. Que sus padres le dejaron una joya muy valiosa y que usted decide venderla para generar recursos para su familia porque hay un boom de precios en el mercado. Viene un comprador y le dice “mire, he revisado sus gastos y creo que no tiene capacidad para gastar lo que hoy vale la joya que me va a vender, entonces le voy a pagar menos”.

PUEDES VER: Rota la confianza

¿Qué harían? ¿Le venderían la joya? O le dirían que su paternalismo esconde su cinismo, que en realidad no quiere pagar lo que la joya vale. No tiene ningún sentido decir que no se pagará más por el incremento del valor de nuestros recursos porque resulta que el Estado no gasta lo que ellos quieren.