Aniversario del otro Perú

Hoy Vizcarra seguirá predicando sobre la lucha contra el Covid-19, la reactivación económica y elecciones libres. Ya no le creo nada. Me soplé todos sus discursos mientras agonizaba con el virus. Y él mentía. Cuando anunció el primer caso en el Perú ya había más de 100. Igual con sus martillazos y lo peor, la cantidad de infectados y muertos.

El “Gabinete Confiep” lo sabe. Un equipo de maquilladores trabaja acicalando las cifras. En un país con un inveterado e inconsistente sistema de salud, ineficiente uso de los recursos públicos y el olvido histórico del Estado, no se puede engañar a los peruanos. Eso es traición, no sé si a la patria o a la humanidad. Pero es traición. Veamos:

Como hice público que me estaba curando de la peste, muchas personas me llaman desesperadas para saber dónde todavía hay camas UCI. Que si las gotas de ivermectina o el dióxido de cloro son milagrosos, que si el ajo y el kion realmente me curaron. Yo solo sé que Dios y una junta de mis amigos médicos fueron los que me salvaron. ¿Y el Estado? No existió en mi caso.

Sí, un virus reveló cuán afectados estábamos de podredumbre, de desigualdad y desesperanza. Y debo agregar, de autoridades corruptas y farsantes, entonces solo queda extremar la crítica y la protesta. El desprecio que sentimos tiene un límite. Y hoy sigo contando a mis muertos.