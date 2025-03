Pescador peruano sobreviviente recibe apoyo del sector privado

Máximo Napa Castro, el valiente pescador peruano que sobrevivió 95 días a la deriva en el océano Pacífico, volvió este miércoles al mar con un renovado espíritu y un motor Yamaha nuevo para su embarcación donado por la marca japonesa.

Tras convertirse en un símbolo de resistencia y fortaleza, Máximo reapareció en el muelle José Olaya, en el puerto de San Andrés, Pisco. “Nunca perdí la esperanza de volver al mar. Nunca perdí mi fe, jamás”, dijo Máximo que fue rescatado el pasado 11 de marzo en aguas de Ecuador, luego de que desapareció en altamar el 7 de diciembre de 2024.

Explicó que su odisea empezó por un desperfecto mecánico en el motor que tenía su embarcación. “El motor no encendía. Pero ahora con este nuevo motor que me ha donado la empresa Yamaha me siento más seguro y confiado, incluso puedo ir hasta Japón”, expresó Máximo entre risas y lágrimas de alegría.

Por eso la empresa Yamaha, conmovida por la historia de resiliencia de Napa, le donó un motor fuera de borda de dos tiempos enduro de 60 HP. Además, le entregaran una radiobaliza, un dispositivo electrónico de comunicación de emergencia que permitirá a Napa alertar a la Capitanía de puerto en caso de peligro. Toda la donación está valorizada en más de 35 mil soles.

“Con este nuevo motor, Máximo podrá siempre volver a casa junto a sus seres queridos luego de largas jornadas en altamar. Nuestra responsabilidad como marca va más allá de entregar productos de calidad y que no fallen en los momentos más importantes. Buscamos, por, sobre todo, generar un impacto positivo en las comunidades que nos abren las puertas y confían en nosotros”, dijo el gerente general, Renzo Espinoza.

Por ello, también anunció el lanzamiento del programa YAMAMOVIL, un taller móvil montado e instalado dentro de una van la cual estará equipada con todo lo necesario para visitar más de 100 puertos a nivel nacional al año el cual brindará campañas de servicio gratuitas a los usuarios de la marca. Reforzando la promesa de marca de estar cada vez más cerca de sus usuarios.