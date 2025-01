Temporada de verano: ¿Cómo identificar y tratar el golpe de calor en perros y gatos?

Se recomienda no dejar a las mascotas en vehículos, limitar su ejercicio y proporcionar siempre agua fresca. Fuente: Difusión.

Se recomienda no dejar a las mascotas en vehículos, limitar su ejercicio y proporcionar siempre agua fresca. Fuente: Difusión.

En el Perú, las altas temperaturas que se registran en algunas regiones durante el verano hacen que los perros y gatos sean particularmente vulnerables al golpe de calor. Esta afección, caracterizada por un aumento extremo de la temperatura corporal, puede ser grave si no se detecta y trata a tiempo

"El golpe de calor es una emergencia que se puede prevenir con conocimiento y acción rápida. Conocer los síntomas y aplicar medidas preventivas son pasos esenciales para garantizar el bienestar de nuestras mascotas, especialmente durante el verano, cuando las temperaturas pueden ser extremas. Como responsables de mascotas, debemos velar por su salud y seguridad en todo momento", explica la Dra. Silvia Panta, Representante Técnica de Animales de Compañía en

MSD Animal Health en Perú, compañía reconocida por su dedicación a la investigación, desarrollo y comercialización de productos de alta calidad para la salud animal.

Identificar un golpe de calor en perros y gatos requiere reconocer los síntomas que exigen atención inmediata. A continuación, se detallan tres aspectos clave para su cuidado:

¿Cómo identificar un golpe de calor?: Las mascotas pueden presentar jadeo excesivo y dificultad para respirar. Es importante prestar atención a la coloración de las encías: un color rojo intenso o azulado puede indicar falta de oxígeno. Otros signos incluyen letargo, desorientación, pérdida de coordinación, vómitos y diarrea (a veces con sangre), y, en casos graves, pérdida de conciencia o convulsiones. Reconocer estos síntomas a tiempo puede ser crucial para salvar la vida de la mascota.

Si se sospecha que un perro o un gato está sufriendo un golpe de calor, es fundamental actuar de inmediato. Lleve al animal a un , humedezca su cuerpo con agua tibia (evite el agua helada para prevenir un choque térmico), sin forzar si el animal no está consciente, y aplique compresas frías en el abdomen, las patas y la cabeza. Contactar de inmediato a un Médico Veterinario es esencial, ya que el golpe de calor puede causar daños internos. Prevención, la mejor estrategia: Nunca deje a su mascota dentro de un vehículo, ni siquiera si está a la sombra. Limite el ejercicio durante las horas más calurosas del día, proporcione siempre agua fresca y sombra, y ajuste los paseos o actividades a las horas más frescas, como temprano en la mañana o al atardecer. También es importante considerar el tipo de pelaje de la mascota, ya que las razas de pelo largo o muy corto pueden ser más vulnerables según el clima.

Las altas temperaturas del verano favorecen el aumento de casos de pulgas y garrapatas. Por ello, los Médicos Veterinarios recomiendan que las mascotas cuenten con protección a través de tratamientos de desparasitación externa de larga duración.

“El golpe de calor nos recuerda la importancia del cuidado diario que requieren nuestras mascotas. Conocer los riesgos asociados a las altas temperaturas y actuar de manera oportuna puede salvar sus vidas. Siempre es recomendable consultar con el Médico Veterinario de cabecera e implementar medidas preventivas de desparasitación externa para que nuestras mascotas disfruten del verano de manera segura y saludable”, concluye la Dra. Silvia Panta.

