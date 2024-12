Nacido en el populoso Barrios Altos, el salsero peruano Renzo Padilla ha compartido escenarioss con: Víctor Manuelle, Tony Vega, Lalo Rodríguez, Cheo Feliciano, Ismael Miranda, Cano Estremera, Roberto Roena, Tito Nieves, entre otros, Renzo Padilla se mantiene firme en la escena musical de la salsa y para cerrar este año ha grabado muy a su estilo la popular canción ‘5 pa’ las 12’ (del compositor venezolano Oswaldo Oropeza), que forma parte del disco ‘Ven Navidad’ que lanzó los estudios de La Bóveda Records de Alexander Blas.

El intérprete que ha sonado fuerte con ‘Vamos a darnos tiempo’, ‘El Barrio’, ‘No eres ni la sombra’ o ‘Trampas’ señala que no es partidario de los cover, sin embargo, decidió grabar este clásico de la salsa que se ha convertido en el himno de cada fin de año desde hace más de sesenta años.

"No soy partidario de regrabar temas, hay que ser bien atrevido para grabar un tema que ya se hizo, pero Alexander Blas me comentó su propuesta y si hay oportunidad y confían en mi talento, uno no puede ser tan cerrado. Además, se vienen nuevos proyectos y mi idea siempre es lanzar temas inéditos, aunque es difícil que la gente acepte algo inédito”, comentó el artistarecién llegado de una gira por Europa y quien se prepara para cerrar el año con shows en Colombia y Perú.

¿Qué representa para ti hacer una nueva versión de 5 pa' las 12, la composición del maestro venezolano Oswaldo Oropeza que Gabino Pampini ha convertido en un himno todos los 31 de diciembre?

Representa mucho, porque es un tema que he escuchado desde mi infancia. Todo aquel que ha nacido en un barrio popular ha escuchado esa linda canción. Esta canción se empieza a escuchar desde el 1 de diciembre en todas las radios y casas. Este tema representa mi infancia en el barrio que me vio nacer. Es una canción muy especial. La Navidad la vivo en familia siempre, tengo la dicha de tener a mis padres vivos, al igual que a mi esposa y mis hijos. A excepción de este año, que estoy a punto de subir a un avión que me llevará a Colombia, hago una chocolatada en un lugar lejos de la ciudad. Y por la noche, películas con la familia. Eso es la Navidad para mi.

¿No temes a las críticas por grabar un cover?

La verdad si me critican no me importa, si mi familia, mis padres y mi público saben cómo soy, lo demás no me importa. Si me critican haciendo temas propios y dicen que gasto mi dinero… Yo no estoy haciendo música para ver cuánto voy a recaudar, hago música para enriquecer mi corazón. Y si decidí no cambiarle nada a esta canción es porque es un himno, un clásico no se puede cambiar, sería una falta de respeto. No soy amante de las copias, pero estoy armando un proyecto nuevo y mis socios me lo propusieron, me dije bueno ¿por qué no? Estoy luchando contra la marea hace muchos años, voy a dejarme llevar por este salvavidas.

-Has anunciado para el 2025 tu segundo disco de vinilo, formato que no se hace mucho en la salsa.

Si. El 1 de enero sale ‘Mi guaguancó’ con ocho temas de mi autoría, además de ser el productor y arreglista. Mi primer disco de vinilo se llamó ‘El bravo’ con temas inéditos, es salsa dura, cuando se grabó tuve que ver muchos factores para que suene como a los 70 porque esa era la idea, soy de la salsa tradicional. Fue bien recibido en el mercado europeo, Estados Unidos y México, aunque no tuvo la misma respuesta en Perú. Es un material para conocedores.



¿No hay mucho conocimiento de la salsa en el Perú, sientes que no se valora mucho tu propuesta?

Lamentablemente más me valoran en el extranjero que en mi propio país, pero sigo luchando contra la corriente. Tanto es mi amor por la salsa, que ya le dije a mi familia que el día que muera no quiero que lloren en mi velorio si no que bailen.



¿Qué opinas de los premios? ¿te quitan el sueño?

A mí lo que me interesa es el aplauso del público o los mensajes en redes, eso vale más que un Grammy, Billboard o un premio Lo Nuestro. Héctor Lavoe estuvo nominado a los Grammy norteamericanos y nunca ganó, pero jamás dejó de brillar. Willie Colon estuvo nominado y nunca ganó, pero jamás va a dejar de ser ‘El malo del Bronx’. El más longevo de la salsa actualmente es Willie Rosario, hablar de él son palabras mayores y nunca le han hecho una invitación en los Grammy por su trayectoria.