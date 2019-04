A 25 años de la muerte de Kurt Cobain: ¿Se suicidó o mataron al icono del rock de los 90?

Veinticinco años atrás, en la mañana del viernes 8 de abril de 1994, una noticia estremeció al mundo de la música y marco el fin de la llamada generación X, Kurt Cobain líder de la banda Nirvana, fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza y una escopeta al lado.

La potencia del arma apago la vida del icono máximo del movimiento grunge y dejo pedazos de su cráneo esparcidos por el suelo, haciendo casi imposible su identificación, recurriendo así a las huellas dactilares para confirmar que efectivamente era Kurt Donald Cobain.

Kim Cobain, hermana de Kurt se enteró de su muerte por la radio, y cuando los periodistas se presentaron en su casa para entrevistarla, su madre Wendy O´Connor declaró “Se ha ido para unirse a ese estúpido club", en alusión al “Club de los 27”, conformado por músicos muertos en esa edad, y que hasta ese entonces lo integraban Jim Morrison, de la banda The Doors; Brian Jones, de los Rolling Stones; Janis Joplin; y Jimi Hendrix.

La muerte de Kurt Cobain, símbolo de la contracultura de los 90, dio origen a una serie de teorías sobre el porqué lo hizo o si fue víctima de un asesinato orquestado por su esposa, Courtney Love, para quedarse con su dinero. También significó el nacimiento de un mito que expresó en una sola canción, “Smells Like Teen Spirit”, toda la apatía y el descontento de una generación.

Los días antes de la muerte de Kurt Cobain

Como la crónica de una muerte anunciada, Kurt Cobain ya había venido dando señales de querer acabar con todo e irse. Desde intentar titular a su tercer y último álbum “I hate myself and want to die” [Me odio y quiero morir], insistir a su amigo, el fotógrafo francés Youri Lenquette para que le haga una sesión fotográfica posando con una pistola en la sien; hasta llegar al famoso “accidente en Roma”, con su esposa Courtney Love.

El 3 de marzo de 1994, casi un mes antes de su deceso, Kurt Cobain, se encontraba en la habitación 541 del hotel Excelsior en Roma, esperando ansioso la llegada Courtney Love y la hija de ambos, Frances Bean. Sin embargo, cuando llegaron, ella le dijo que estaba cansada y lo dejo solo. A la mañana siguiente lo encontró tirado en el piso, sangrando por la nariz y sujetando una carta suicida de tres páginas. Kurt Cobain sufría una sobredosis por ingerir más de 60 pastillas de Roipnol, un potente fármaco hipnótico.

Aunque sobrevivió y pareció reconciliarse con la vida por unas semanas, en secreto Kurt Cobain le dio 300 dolares a su amigo Dylan Carlson para que compre un escopeta, una Remington M-11, del calibre 20. Carlson negó sospechar de las intenciones suicidas de Kurt, aunque el vendedor del arma, Stan Baker si declaró después que le parecía raro la compra de una escopeta cuando no es temporada de caza.

Ese día, Kurt Cobain se dirigió al Centro de Recuperación Exodus en California, Estados Unidos; en un intento por dejar la heroína. Sin embargo, antes de que termine el día trepo por el muro y huyo del lugar. También llamó por teléfono a su esposa para decirle “Recuerda solo que te quiero, pase lo que pase”.

Courney Love estaba de gira promocionado el nuevo disco de su banda Hole, mientras que Kurt Cobain recorría Seattle buscando municiones para su escopeta. El 4 de abril, la policía recibió una llamada advirtiendo que Kurt Cobain estaba armado y podría suicidarse en cualquier momento. La autora de la llamada se identificó como Wendy O´Connor, madre de Kurt, aunque algunos sospechan que fue Courtney.

El día de la muerte de Kurt Cobain

El 8 de abril de 1994, Gary Smith, un electricista empleado de Veca Electric, llegó al el número 171 del bulevar Lake Washington en el distrito de Madrona, en Seattle, la casa de Kurt Cobain, para instalar un sistema de seguridad. Al asomarse por la ventana del invernadero le pareció ver un maniquí tirado en el suelo.

“Me di cuenta de que había sangre en la oreja derecha. Luego vi la escopeta descansando en su pecho, apuntando a la barbilla”, declaró Smith a distintos medios.

La policía llego al lugar una hora después, encontrando un caja llena de jeringas, el equipo de música encendido con el álbum de R.E.M. “Automatic for the people”, rollos de fotografía sin revelar, una nota suicida clavada con un bolígrafo sobre una maceta, una escopeta con tres cartuchos y el cuerpo con la cabeza destrozada de Kurt Cobain.

Tras el informe forense se determinó que posiblemente Kurt Cobain llevaba tres días muerto y esta se habría producido alrededor de las 11:30 a.m. Asimismo, el medico Nikolas Hartshorne señaló que los niveles de heroína (1.5 miligramos por litro) encontrados en su sangre eran tan altos que posiblemente lo hubieran matado también.

Carta de suicidio de Kurt Cobain

La carta de Kurt Cobain no estaba dirigida a su esposa Courtney Love, ni a su hija de casi dos años Frances Bean, estaba dedicada a Boddah, el amigo imaginario de su niñez a quien le expresa todo el desencanto que sentía por la vida.

“Ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo rock and roll. (…) No los puedo engañar. Simplemente no sería justo ni para ustedes ni para mí. Simular que me lo estoy pasando el cien por cien de bien sería el peor crimen que me pudiese imaginar”, escribía trágicamente Kurt Cobain.

Al final de la misiva y a modo de posdata, Kurt Cobain agrega unas palabras para su esposa e hija: Frances y Courtney, estaré en su altar. Por favor Courtney, sigue adelante, por Frances, por su vida que será mucho más feliz sin mí. Los quiero. ¡Los quiero!

Sin embargo, el tono de estas ultimas frases y la caligrafía de la firma (muy diferente a la de Kurt Cobain) hacen sospechar de que fueron agregadas después de la muerte del cantante, alimentando así la teoría de un asesinato.

¿Por qué se dice que Kurt Cobain no se suicidó?

Tom Grant, un detective privado contratado inicialmente por Courtney Love, días antes de que Kurt Cobain se suicidara, participó en 2015 del documental “Soaked in Bleach”, dirigido por Benjamin Statle. Ahí se sugiere que Courtney habría encargado el asesinato de su esposo. La causal del homicidio sería un posible divorcio que dejaría a Courtney sin acceso a la fortuna de su esposo.

Asimismo, Tom Grant sostiene que la cantidad de heroína presente en la sangre del cantante habría limitado su movilidad impidiendo que escriba una carta o se dispare con un rifle.

Otro punto es la falta de pericia técnica en el recogimiento de las pruebas. Es así que el examen dactilar del arma se realizó un mes después de la muerte de Kurt Cobain. Por otro lado, Tom Grant también denuncia la actitud de Courtney Love en los días posteriores a la muerte de su esposo.

“Ella empezó a decir cosas que no tenían sentido, y eso me pareció sospechoso. El esposo de esta mujer fue encontrado muerto y ella no mostraba tristeza”, enfatiza Grant.

¿Por qué Courtney Love, la pareja de Kurt Cobain, es la principal sospechosa de su muerte?

Eldon Wayne Hoke, apodado "El Duce", baterista y cantante de la banda de punk rock The Mentors, dejó caer la sombra del asesinato de Kurt Cobain encargado por su esposa Courtney Love.

“El Duce” afirmó que Courtney le ofreció $50 mil dólares por asesinar a Kurt Cobain, pero aún así se negó. Estas declaraciones las hizo en varios programas de TV, llegando incluso a someterse el 6 de marzo de 1996 a la prueba del polígrafo que logró pasar con un 99.7% de certeza. Sin embargo, dos días después de esa entrevista, “El Duce” murió aplastado por un tren. Levantando aún más las sospechas de que Courtney estaba detrás de todo.

Aún así, fue el propio padre de Courtney, Hank Harrison quien aseveró que ella había planificado la muerte de su esposo. Él escribió un libro titulado “Love Kills: The Assassination Of Kurt Cobain”.

"Ella es una psicópata. No sé quién lo mató. Sé quién se benefició de su muerte: mi hija, por ejemplo ", dijo en 2004. Courtney Love nunca respondió a lo dicho por su padre, pero si llegó hasta los tribunales para impedir que el documental “Soaked in Bleach” sea exhibido.