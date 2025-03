Licencia de conducir en Tennessee: Departamento de Seguridad no aceptará documentos de estos conductores si se aprueba proyecto de ley

Una nueva iniciativa legislativa ha reavivado el debate en Estados Unidos. El proyecto de ley SB 1086, actualmente en discusión en el Senado de Tennessee, propone desconocer las licencias de conducir otorgadas a ciertos conductores. De aprobarse, la medida impediría a estas personas manejar legalmente en territorio estatal, según información de Fox 17 News.

Esta propuesta ha encendido alertas en sectores vinculados al transporte, el turismo y los derechos civiles. Mientras los defensores del proyecto argumentan que se trata de una política para reforzar la legalidad en las carreteras, los detractores advierten que podría tener efectos negativos sobre la economía y generar conflictos legales a nivel federal. El Departamento de Seguridad de Tennessee tendría un rol clave en la aplicación de esta norma.

SB 1086: ¿De qué conductores no aceptará la licencia de conducir el Departamento de Seguridad de Tennessee?

La legislación SB 1086 apunta directamente a las licencias de conducir emitidas por otros estados de Estados Unidos exclusivamente a inmigrantes indocumentados. Estos documentos, que en algunos estados como California, Nueva York, Connecticut o Delaware permiten a personas sin estatus migratorio regular manejar dentro de esos territorios, dejarían de tener validez en Tennessee si se aprueba el proyecto.

En la práctica, cualquier conductor que porte una licencia de este tipo podría enfrentar sanciones al circular dentro del estado. El Departamento de Seguridad de Tennessee tendría la tarea de identificar qué tipos de licencias no cumplen con los criterios locales y, en consecuencia, rechazarlas como documentación válida. La propuesta establece que no se discriminará por el estado emisor, sino por el tipo de licencia y el estatus migratorio del titular.

¿Qué medidas establece el proyecto de ley SB 1086 en Tennessee?

Tennessee dejaría de reconocer licencias emitidas exclusivamente a inmigrantes indocumentados por otros estados.

Las personas que manejen con estos documentos podrían ser acusadas de una infracción tipo Clase B.

Las sanciones incluirían hasta seis meses de cárcel, una multa de 500 dólares o ambas.

El Departamento de Seguridad estaría obligado a elaborar una lista pública de licencias no válidas en Tennessee, identificando los estados emisores.

Esta base de datos se actualizaría de forma periódica y deberá estar operativa antes del 1 de diciembre de 2025.

Posturas de los partidarios y opositores del proyecto de ley SB 1086 en Tennessee

Los impulsores del proyecto de ley SB 1086, encabezados por legisladores republicanos como el senador Mark Pody, sostienen que la iniciativa busca garantizar que todos los conductores en Tennessee cuenten con documentación válida según las leyes del estado. Aseguran que no se trata de una medida discriminatoria, sino de una forma de proteger la seguridad vial y reforzar el cumplimiento normativo.

Pody explicó que el proyecto no señala a ningún estado en particular, sino que se centra en evitar que personas en situación irregular utilicen licencias no reconocidas para desplazarse libremente. También rechazó que la norma afecte al turismo, ya que, en su opinión, solo impactaría a quienes incumplen la ley migratoria federal.

Por el contrario, senadores demócratas como Heidi Campbell han manifestado preocupación por el impacto que esta legislación podría tener en la economía de Tennessee. Campbell advirtió que muchas industrias, como el transporte de carga y los servicios logísticos, dependen de trabajadores que circulan entre distintos estados. Además, alertó sobre posibles desafíos legales, ya que leyes similares han sido anuladas en tribunales federales por vulnerar principios de reconocimiento mutuo entre estados.